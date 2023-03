Kryeministri Rama: Nisim takimet me sipërmarrjen për domosdoshmërinë e rritjes në sektorin privat

Kryeministri i vendit Edi Rama, me anë të një postimi në “Facebook” ka bërë me dije se tashmë do të nisin takimet në sektoret private për domosdoshmërinë e pagës minimale në 40 mijë lekë.

Ai u shpreh se qeveria po bën gati korrektimin e krejt skemës së pagave pas rritjes së ndjeshme të pagës minimale.

Kjo, si reagim ndaj vështirësive të paparashikuara të krijuara kudo prej agresionit të Putinit dhe inflacionit të luftës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Nisim takimet me sipërmarrjen për domosdoshmërinë e rritjes së mëtejshme të pagave në sektorin privat.

Sakaq, dime tanimë nga prilli minimumi i detyrueshëm është 40 mijë lekë.

Ndërkohë që qeveria po bën gati korrektimin e krejt skemës së pagave pas rritjes së ndjeshme të pagës minimale, si reagim ndaj vështirësive të paparashikuara të krijuara kudo prej agresionit të Putinit dhe inflacionit të luftës”, shkruan Rama.