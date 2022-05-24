Kryeministri Rama e nis mëngjesin me një thirrje për tifozët italianë
Kryeministri i vendit, Edi Rama e ka nisur ditën e sotme me një thirrje për tifozët italianë në kuadër të finales evropiane, Roma – Fejnord që luhet në “Air Albania”.
Verdhekuqtë u kualifikuan në finalen e UEFA Conference League që do të luhet në Tiranë dhe sapo fituan gjysmëfinalet, postuan në faqen zyrtare: “Andiamo a Tiranaaaaaa”, ku bashkëngjitën dhe një foto të eksodit të shqiptarëve.
Edi Rama nuk ka ngurruar të ri-publikojë këtë postim të klubit romak, edhe pse në foto, është kapur një nga momentet më të trishta të realitetit shqiptar. “Mirëmëngjes! Hajdeni, hajdeni”, u përgjigjet Rama tifozëve romakë, që pritet të jenë mbi 30 mijë të pranishëm në Tiranë për finalen e nesërme.
Roma-Feyenoord luhet më datë 25 maj ora 21:00, në stadiumin kombëtar “Air Albania”. Ky është sezoni i parë i kompeticionit të ri UEFA Conference League dhe finalja do të zhvilohet pikërisht në Shqipëri.