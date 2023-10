Kryeministri izraelit: E goditëm fort Hamasin, por “është vetëm fillimi”

Benjamin Netanyahu i dha një mesazh të ri kombit izraelit përpara sulmit tokësor në Gaza.

Ne po godasim fort Hamasin, por “është vetëm fillimi”, u zotua ai. “Ne do ta shkatërrojmë Hamasin dhe do të fitojmë, por do të duhet kohë”, sqaroi Netanyahu.

Duke iu drejtuar kombit izraelit për luftën në Gaza, kryeministri izraelit tha se “sot të gjithë e dinë se ne po luftojmë për atdheun dhe po luftojmë si luanë”. “Ne nuk do ta harrojmë kurrë sulmin e Hamasit”, u shpreh Netanyahu.

Ai tregoi se kishte qenë në kontakt me familjet që kishin humbur të afërmit e tyre.