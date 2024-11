Kryemadhi paraqitet në SPAK: Do të njiheni me të vërtetat e Monika këmbësores dhe satelitëve të…

Deputetja e PL, Monika Kryemadhi paraqitet në SPAK, zbaton masën “detyrim paraqitje”.

“Unë jam një individ dhe politikane që vendos të përballem me padrejtësitë që bëhen. Po bëj mbrojtjen time ligjore, kam konstatuar një sërë shkeljesh ligjore të akuzës.

Këto do të kundërshtohen me fakte që do të vërtetojë të kundërtën e asaj që shkruhet. Do të njiheni me të vërtetat e Monika këmbësores dhe satelitëve të gjithësisë”, tha ajo.