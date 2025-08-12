LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kryeinspektori i burgjeve ndahet nga jeta një ditë pasi mori Gradën

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 18:31
Aktualitet
Kryeinspektori i burgjeve ndahet nga jeta një ditë pasi mori

Lamtumirë, Kryeinspektor Gazmen Nazmi Meta!????

Kryeinspektori i policise se burgjeve Gazmen Meta eshte ndare nga jeta sot, nje dite pasi kishte marre graden.

Lajmi u be me dije nga Ministri i Drejtesise Ulsi Manja ne nje mesazh ngushellimi per ndarjen nga jeta te efektivit:

Sot, Policia e Burgjeve ka një Kryeinspektor më pak…

Si pasojë e një arresti kardiak, u nda nga jeta një punonjës i devotshëm, korrekt dhe një mik i çmuar për kolegët: Kryeinspektor Gazmen Nazmi Meta, i cili këtë gradë e mori me meritë vetëm dje.

Që nga viti 2014, Gazmeni shërbeu për 11 vite me përkushtim pranë IEVP “Ali Demi” si punonjës i rolit bazë, duke u bërë shembull i ndershmërisë, korrektësisë dhe dashurisë për detyrën.

Në këto çaste të rënda për familjen dhe kolegët e tij, si Ministër i Drejtësisë siguroj se bashkëshortja dhe dy fëmijët e vegjël të Gazmenit do të jenë gjithmonë nën kujdesin dhe mbështetjen e institucionit tonë

U prehsh në paqe, Gazmen. Mirënjohje e përjetshme për shërbimin dhe kontributin tënd për sistemin e burgjeve në Shqipëri. ????

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion