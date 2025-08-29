Krujë/ Zjarr në një kanal me mbeturina e shkurre në Nikël, në rrezik banesat dhe një kabinë elektrike
Një kanal i mbushur me mbeturina dhe shkurre i është vënë flaka në njësinë administrative në Nikël.
Kanali ndodhet fare pranë rrugës dhe rrezikon mjetet që kalojn aty pranë, por dhe disa banesa e një gabine elektrike që ndodhet fare pranë.
Për shuarjen e zjarrit janë angazhuar reparti zjarrfikës dhe punonjës të njësisë administrative Nikël. Zjarri vijon të përparojë pasi është në disa vatra.