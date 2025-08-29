LEXO PA REKLAMA!

Krujë/ Zjarr në një kanal me mbeturina e shkurre në Nikël, në rrezik banesat dhe një kabinë elektrike

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 22:07
Aktualitet

Një kanal i mbushur me mbeturina dhe shkurre i është vënë flaka në njësinë administrative në Nikël.

Kanali ndodhet fare pranë rrugës dhe rrezikon mjetet që kalojn aty pranë, por dhe disa banesa e një gabine elektrike që ndodhet fare pranë.

Për shuarjen e zjarrit janë angazhuar reparti zjarrfikës dhe punonjës të njësisë administrative Nikël. Zjarri vijon të përparojë pasi është në disa vatra.

 

 

 

 

 

