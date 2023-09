Kronologjia e ngjarjes/ Minutat e tmerrit gjatë zjarrit te ish-Parku i Autobusëve

Shkrumb e hi ka mbetur pas nga pallati që u përfshi nga flakët këtë mesditë te ish-Parku i Autobusëve. Siç duket edhe në pamje dëmet si pasojë e zjarrit të rënë janë të konsiderueshme. Fatmirësisht nuk pati viktima, ndërsa shkaqet e zjarrit ende nuk janë bërë të ditura.

Zjarri u përhap me shpejtësi duke përfshirë edhe pallatin ngjitur. Banorët dolën të tmerruar jashtë, teksa shikonin apartamentet që përfshihen nga zjarri.

“Më datë 14.09.2023, rreth orës 14:20, në rrugën “Sali Butka”, ka rënë zjarr në ballkonin e një banese, në katin e fundit të një pallati.Në vendngjarje janë shërbimet e Policisë dhe zjarrfikëset të cilat po punojnë për fikjen e zjarrit.Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes”, njoftoi policia.

Pas më shumë se 3 orë punë intensive, forcat zjarrfikëse arritën të shuanin zjarrin, puna e të cilëve hasi vështirësi pasi flakët u përhapën edhe në katet e tjera të pallatit.

Shkëlqim Goxhaj, kreu i Shërbimit Zjarrfikës të Tiranës, dha më herët detaje për zjarrin që ndodhi në zonën mes “Vasil Shantos” dhe “Ish-parkut të autobusëve”. Ai tha se materiali i fasadës ka favorizuar përhapjen e zjarrit.

Ndryshe nga njoftimi që dha Policia e Tiranës në informacionin paraprak, Goxhaj zbuloi se zjarri ka qenë në momentet e para në katin e dytë të pallatit dhe në tarracë.

Këtu, tha ai, ka nevojë për hetime pasi duhet të shihet nëse zjarri ka rënë fillimisht në katin e dytë dhe ka shkuar në tarracë apo ka qenë e kundërta.

Pjesë nga fjala e kreut të Shërbimit Zjarrfikës të Tiranës, Shkëlqim Goxhaj:

Situata e zjarrit është nën kontroll. Zjarri po shkon drejt izolimit, është pjesa përballë që ne po e ndjekim, kurse pjesa lindore ka përfunduar më shpejt. Këtu po vazhdojmë me vatrën e fundit që është në një banesë. Zjarri ka qenë në fillim në katin e dytë të këtij objekti dhe është përhapur me shpejtësi në tarracë.

Ne kemi qenë që në momentet e para bashkë me Policinë e Shtetit dhe kemi evakuuar banorët, së pari.

Në këto momente nuk mund të flasim për shkak të zjarrit. Janë ekspertët e Policisë, janë ekspertët e shërbimit zjarrfikës. Do jemi këtu deri në përcaktimin e zjarrit me përmasa të tilla. Zjarri ka qenë i shtrirë në pjesën e jashtme të objektit, dyert janë të blinduara dhe nuk i verifikojmë dot katet.

Edhe kryebashkiaku Erion Veliaj ka reaguar për zjarrin që ra në pallatin 10-katësh në zonën e ish-parkut të Autobusëve. Veliaj thotë se hetimet po vijonë dhe se Bashkia Tiranë do të ndihmojë me grante çdo familje qe ka dëmtime orendi dhe elektroshtëpiake.

"Mirënjohje skuadrave zjarrfikëse, emergjencave dhe policisë për reagimin e shpejte për të shpëtuar njerëzit. Jeta është me e rëndësishme se gjithçka! I kam kërkuar ekipit të nisë menjëherë hetimin mbi burimin e zjarrit! Momentalisht po bëhet këqyrja e çdo hapësire e pajisjeve në godinë! SI gjithnjë, BT do ndihmojë me grant për çdo familje qe ka dëmtime orendi dhe elektroshtëpiake!" tha Veliaj.

Pallati 10-katësh i përfshirë nga flakët në zonën e ish-parkut të Autobusëve është ndërtuar në vitin 2021. Firma ndërtuese rezulton të jetë ‘Mëhillaj sh.p.k.’.