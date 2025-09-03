LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kroacia bllokon ngarkesën me pjeshkë nga Shqipëria: Kanë përmbajtje të lartë nikeli!

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 22:22
Aktualitet

Kroacia bllokon ngarkesën me pjeshkë nga Shqipëria: Kanë

Kroacia ka bllokuar një ngarkesë me pjeshkë të eksportuara nga Shqipëria, për përmbajtje të lartë të nikelit.

Duke u cilësuar të dëmshme dhe jashtë standardeve të BE-së, ngarkesa është bllokuar në doganë,  gjatë kontrollit të kryer.

Sistemi i Alarmit të Shpejtë për Ushqimin e njerëzve dhe Kafshëve i themeluar për të siguruar shkëmbimin e informacionit midis vendeve anëtare të Bashkimit Europian për të mbështetur reagimin e shpejtë nga autoritetet e sigurisë ushqimore në rast të rreziqeve për shëndetin publik që vijnë nga zinxhiri ushqimor, tashmë e ka njoftuar në faqen e vet bllokimin e pjeshkave nga Shqipëria.

Në njoftim, pjeshkat janë shënuar me risk potencial, duke shënuar përkrah edhe Shqipërinë si vend origjine dhe Kroacinë si vend që i ka bllokuar.

Mbetet ende e paqartë se cila është kompania shqiptare që i ka eksportuar ose zonën ku pjeshkat janë prodhuar.

Kjo është hera e dytë në një hark të shkurtër kohor, që fruta nga Shqipëria bllokohen në vende të BE-së për shkak të kontaminimit. Pak muaj më parë, një ngarkesë me mandarina, u bllokuan nga disa vende të BE-së për shkak të normave të larta të disa pesticideve që ndikonin në zhvillimin e trurit tek fëmijët, çrregullime të sistemit nervor, etj.

Ndonëse bllokimi ka ndodhura në gusht, institucionet shqiptare nuk kanë dalë ende me reagime apo sqarime të mëtesjhme sa i takon produktit dhe pranisë mbi normat e lejuara të nikelit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion