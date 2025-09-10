LEXO PA REKLAMA!

Kroacia bllokoi 8 ton domate, kush janë dy inspektorët e arrestuar të AKU-së që lejuan eksportimin

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 12:07
Aktualitet

Ronaldo Lika, 27 vjeç dhe Griselda Doksani, 25 vjeçe, janë dy inspektorët e AKU Berat ndaj të cilëve janë lëshuar urdhër-arreste ditën e sotme pas kthimit nga Kroacia të sasive të mëdha me domate, të cilat dyshohet se nuk plotësonin standardet e sigurisë ushqimore.

Dyshohet se Lika dhe Doksani kanë kryer kontrolle në subjektin në pronësi të Mariglen Qorrit, i cili eksportoi 8 ton domate duke plotësuar në mënyrë fiktive praktikat e mbajtura.

Po ashtu besohet se ata nuk kanë bërë marrjen e mostrave të domateve që ndodheshin në magazinë dhe bllokimin e tyre, si dhe kanë marrë si të rregullta faturat fiktive të blerjeve nga shtetasi Mariglen Qorri, duke tjetërsuar në këtë mënyrë faktet në lidhje me produktet e konstatuara me nivele të larta preparati.

