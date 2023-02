Kreu manovra të rrezikshme në zonë të banuar, e pëson keq vlonjati

Një shtetas nga Vlora, është gjobitur ditën e sotme nga policia, pasi dyshohet se ka kryer manovra të rrezikshme me automjet në një zonë të banuar.

Blutë bëjnë me dije se shtetasi, D.XH, është filmuar duke bërë drift dhe duke rrezikuar kështu jetën e banorëve, ndërsa njofton se përpos gjobës i është pezulluar edhe leja e qarkullimit.

“Në përfundim të veprimeve, shërbimet e Sektorit të Policisë Rrugore të DVP Vlorë i kanë terhequr lejen e qarkullimit, drejtuesit të automjetit, shtetasit D. Xh., si dhe e kanë ndëshkuar atë, me masën administrative 75.000 lekë të rinj, pasi ka drejtuar automjetin me shpejtësi mbi normat e lejuara, në qendër të banuar dhe ka kryer manovra të rrezikshme, në kundërshtim me Kodin Rrugor.

Pas shoqërimit në komisariat, rezultoi se ky shtetas e drejtonte automjetin, pa siguracion dhe pa kryer kontrollin teknik”,- njofton policia.