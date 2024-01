Kreu i Urgjencës Kombëtare: S’ka rritje të rasteve me grip karahasuar me 2022-shin

Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, foli për situatën shëndetësore në vend, teksa ndodhemi në stinë virozash.

Brataj tha se nuk ka rritje të numrit të të prekurve nga gripi krahasuar me vitin e kaluar.

Ai deklaroi se në krahasim me vitin 2021 ka një rënie të rasteve të infektimeve.

“Ky është viti i dytë që po dominohet nga gripi. Jemi drejt kulmit të tij. Kështu ndodh edhe në vendet e tjera evropiane dhe perëndimore. Kulmi i virozave pritet të arrijë në fund të muajit janar.

Nuk ka një rritje me sezonin e kaluar nëse bëjmë një krahasim. Nëse krahasojmë këtë vit me vitin 2021, kemi një rënie te rasteve. Në këtë muaj rritja është në proporcion të drejtë me gripin, të ftohtin”, u shpreh kreu i Urgjencës.

Brataj deklaroi se vaksinimi është i këshillueshëm për fëmijët, moshat e treta dhe personat me imunitet të dobët.