Kreu i SPAK: Jam imun, retorika politike nuk ka ndikim mbi mua apo prokurorët

Kreu i SPAK, Altin Dumani tha sot në një takim se retorika politike apo mediatike nuk ka ndikim mbi të apo prokurorët e posaçëm, lidhur me akuzat ndaj tij.

Ai evidentoi dhe theksoi faktin se çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar u duhet një kohë e gjatë për t’u hetuar.

Sipas tij duhen hedhur sytë edhe nga prokuroria e juridiksionit të zakonshëm, që kanë impakt të drejtpërdrejtë tek qytetarët.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Altin Dumani: SPAK është përpjekur të ndërtojë marrëdhënie të mira me shoqërinë civile dhe vazhdojmë të jemi bashkëpunues. Lidhur me gjetjet shumica e çështjeve që hetohen kërkojnë kohë të hetohen dhe gjykohen.

Çështjet e korrupsionit kërkojnë kohë, me teknikat speciale të hetimit. Dhe kur përdor teknikat speciale kërkon kohë, ashtu sikundër hetimi i krimit të organizuar. Nuk mund të krahasosh hetimin e prokurorisë së juridiksionit të zakonshëm të cilët procedojnë edhe me gjykim të drejtpërdrejtë.

Dua të orientoj dy gjëra e para retorikën politike apo mediatike. Jam imun dhe nuk kanë fare ndikim, as mua as prokurorët. Nuk na shqetëson. Të fundit që sollën ishin 12 hetuesit financiarë. Ju duhet të hidhni sytë edhe nga prokuroritë e zakonshme se ata hetojnë korrupsionin e vogël dhe qytetari është drejtpërdrejt i prekur aty.

Në lidhje me masën që do të dërgohet në Gjykatën e Posaçme për ish-kryeministrin Sali Berisha, Kraja tha: Do duhet prokurorët të vendosin se çfarë mase do të kërkojnë në Gjykatën e Posaçme.

Kujtojmë se ish-kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuza drejt SPAK, pas kërkesës në Kuvend për heqje imuniteti dhe dhënie e autorizimit për arrest shtëpie ose arrest me burg.