“Janë bërë më të egra”, kreu i SPAK: Grupet kriminale kanë ndryshuar aktivitet

Lajmifundit / 8 Nëntor 2022, 10:03
“Janë bërë më të egra”, kreu i SPAK: Grupet

Kreu i Prokurorisë së Posaçme (SPAK) Arben Kraja ka deklaruar gjatë Konferencës për “Krimin e Organizuar ndërkombëtar” ditës së sotme se grupet kriminale shqiptare janë bërë shumë më të rrezikshme, dhe kanë ndryshuar aktivitet.

Sipas tij grupet shqiptare tashmë po operojnë edhe në vende të tjera ku prodhohet dhe tregohet droga, madje edhe në Dubai.

Ai theksoi gjithashtu se grupet kriminale janë bërë shumë të egra.

“Grupet kriminale kanë ndryshuar aktivitetin kohët e fundit. Kanë shtrire aktivitetin në vendet ku prodhohet droga, ku tregtohet madje edhe në Dubai.

Gjithashtu grupet kriminale janë bërë shumë të egër”, është shprehur Kraja.

