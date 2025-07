Korrupsioni në kufirin shqiptaro-grek, zbardhen bisedat e doganierëve grekë: Nëse vaji peshon mbi 10 litra, duhet të lesh një kafe që…

14 oficerët e doganave të arrestuar në Mavromat (Qafë-Botë) për ryshfet, u sollën në zyrën e hetuesit të Igumenicës të dielën në mëngjes.

Personat e përfshirë në këtë rast dyshohet se kanë marrë mbi 300 ryshfete, që arrijnë deri në 300 euro, me qëllim që të linin makinat të kalonin pa inspektim.

Sipas mediave greke, oficerët e doganës janë hetuar prej muajit mars. Ata dyshohet se i lejuan automjetet të kalonin pa inspektim, nëse u ofrohej një “kafe”. Mediat greke kanë zbuluar disa prej bisedave të përgjuara.

Biseda mes një punonjëseje të vjetër dhe një punonjëseje të re:

Punonjësja e vjetër, A.Y.: … dhe më vonë do të jesh edhe ti brenda në… Mendoj se zoti K. të tha…

Punonjësja e re, N.Y.: Po, po, më tha.

A.Y.: Ngadalë, ngadalë, çfarëdo ryshfeti.

N.Y.: Po, po, ma shpjegoi ai.

A.Y.: … prandaj turni është gjithmonë i dyfishtë ose i trefishtë, në mënyrë që të jetë një vendim në grup, në mënyrë që të mos e gjejmë veten të ekspozuar.

Në një bisedë tjetër, oficerët e doganave shmangin vendosjen e gjobave me qëllim që të përfitojnë shuma të ndryshme:

Punonjësja: Përshëndetje, kush jeni ju? (do të thotë se cilin automjet)

Qytetari: Unë jam Peugeot.

C. Y.: Në rregull, a ke ndonjë gjë aty brenda?

Qytetari: Asnjë nga…. Pak djathë, pak zarzavate, pak….

C. Y.: A keni ndonjë vaj?

Qytetari: Vaj po….

C. Y.: Sa?

Qytetari: Dhjetë litra.

C. Y.: Dhjetë apo njëzet? Nëse vij unë dhe ju keni më shumë se dhjetë, çfarë do të bëjmë?

Qytetari: … Sa peshonte…

C. Y.: Të pyeta po, e di që është e ndaluar. Të pyeta sa litra është, më thuaj dhjetë dhe unë të them nëse vij te makina dhe gjej njëmbëdhjetë çfarë do të ndodhë dhe më thua se nuk e kam peshuar.

Punonjësi: Çfarë nuk shkon?

C. Y.: Sa keni, ju pyes… Dhe vaj ke, dhe djathë ke, dhe mish ke.

A. Y: E pe makinën?

C. Y.: … jo, ende po negocioj se çfarë është.

A. Y.: Sille që ta shoh… do të diskutojmë për pjesën tjetër.

C. Y: Hape pak që ta shohë kolegu.

A.Y.: Hajdeni, zotëri, a jeni këtu? Lini një kafe dhe shkoni, lini një kafe dhe shkoni.

Qytetari: A duhet të largohem?

A. Y.: Na lini nga një kafe dhe ikim… në rregull, tha ai, dhjetë litra, dhe keni tridhjetë atje brenda? Hyni, hyni. Mos e lini të ju shohë… na lini nga një kafe dhe ikim.

C.Y.: Sa kishte ai?

A.Y.: Kishte tridhjetë litra vaj.

C.Y.: Isha i sigurt se nuk kishte dhjetë, kështu që i thashë nëse dal jashtë dhe gjej njëmbëdhjetë, çfarë do të ndodhë? Më thuaj sa ke para se të vij unë, i thashë.

A.Y.: I the dhjetë litra dhe kishe tridhjetë brenda… Haha… Kaq shumë gabim ishte peshorja?

Në një bisedë tjetër, dy punonjës po bëjnë ndarjen mes tyre dhe po flasin për një shumë prej rreth 250 eurosh që kanë marrë.

Punonjësi: Mos u anko fare, sot ishte një ditë shumë e mirë.

Punonjësja: Bravo, S…

Punonjësi: Janë nga, mirë ishim edhe pak, apo jo?

Punonjësja: Sigurisht.

Punonjësi: Dymbëdhjetë e gjysmë.

Punonjësja: Mirë përsëri./Top Channel