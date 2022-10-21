Korrupsion me rrugën Kardhiq-Delvinë, SPAK merr të pandehur ish-drejtoreshën e tenderave në ARRSH, Elona Gogo
Pas afro tri vitesh, Prokuroria e Posaçme finalizoi hetimet dhe pritet të dorëzojë në gjykatë dosjen penale me shkeljet e konstatuara në tenderin e rrugës Kardhiq-Delvinë.
Elona Gogo, ish-kryetare e komisionit të vlerësimit të ofertave është marrë e pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera.
Nga hetimet e SPAK që nisën pas kallëzimit të kompanisë Gjoka, rezultoi se në kundërshtim me ligjin, Gogo e ka skualifikuar këtë kompani nga tenderi duke favorizuar në këtë mënyrë atë fituese. Për të njëjtin tender, pritet t’i komunikohet akuzë edhe ish- drejtoreshës së autoritetit Rrugor Shqiptar, Sonila Qato.
Ish-zyrtarja ishte ftuar nga SPAK për t’u njohur me rezultatet e hetimit me datë 20 tetor, por nuk u paraqit, për arsye shëndetësore. Burimet thanë se ish-zyrtares pritet t’i dërgohet një fletëthirrje e re nga ana e prokurorisë.
Ndërkohë që Gogo është paraqitur në institucionin e akuzës dy ditë më parë e shoqëruar nga avokati i saj Sokol Hazizaj. Pasi janë njohur me aktet, pritet që brenda 10 ditësh ata të paraqesin argumentet e tyre e më pas dosja t’i dorëzohet gjykatës.
Hetimi për abuzime me tenderin e rrugës Kardhiq-Delvinë nisën pas kallëzimit të kompanisë Gjoka, e cila merrte pjesë në tender për ndërtimit e njërit prej loteve.
Kompania në fjalë kishte paraqitur mes të tjerash edhe një dokument, përmes të cilit kishte ndërtuar 70 për qind të tunelit në rrugën e Arbit, rrugë që po e ndërton me koncesion.
Atëkohë drejtoresha e Autoritetit rrugor ngriti një grup pune për të verifikuar volumet e punimeve në tunel e duke vlerësuar se dokumenti i paraqitur nga Gjoka përmbante të dhëna jo të sakta u vendos skualifikimi i kompanisë nga tenderi i Kardhiq-Delvinës.
News24 pyeti SPAK në lidhje me ecurinë e këtyre hetimeve, por ky institucion u shpreh se do të dalë me një njoftim zyrtar pasi të përmbyllë të gjitha procedurat e hetimit.