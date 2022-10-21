LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Korrupsion me rrugën Kardhiq-Delvinë, SPAK merr të pandehur ish-drejtoreshën e tenderave në ARRSH, Elona Gogo

Lajmifundit / 21 Tetor 2022, 14:22
Aktualitet

Korrupsion me rrugën Kardhiq-Delvinë, SPAK merr të pandehur

Pas afro tri vitesh, Prokuroria e Posaçme finalizoi hetimet dhe pritet të dorëzojë në gjykatë dosjen penale me shkeljet e konstatuara në tenderin e rrugës Kardhiq-Delvinë.

Elona Gogo, ish-kryetare e komisionit të vlerësimit të ofertave është marrë e pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera.

Nga hetimet e SPAK që nisën pas kallëzimit të kompanisë Gjoka, rezultoi se në kundërshtim me ligjin, Gogo e ka skualifikuar këtë kompani nga tenderi duke favorizuar në këtë mënyrë atë fituese. Për të njëjtin tender, pritet t’i komunikohet akuzë edhe ish- drejtoreshës së autoritetit Rrugor Shqiptar, Sonila Qato.

Ish-zyrtarja ishte ftuar nga SPAK për t’u njohur me rezultatet e hetimit me datë 20 tetor, por nuk u paraqit, për arsye shëndetësore. Burimet thanë se ish-zyrtares pritet t’i dërgohet një fletëthirrje e re nga ana e prokurorisë.

Ndërkohë që Gogo është paraqitur në institucionin e akuzës dy ditë më parë e shoqëruar nga avokati i saj Sokol Hazizaj. Pasi janë njohur me aktet, pritet që brenda 10 ditësh ata të paraqesin argumentet e tyre e më pas dosja t’i dorëzohet gjykatës.

Hetimi për abuzime me tenderin e rrugës Kardhiq-Delvinë nisën pas kallëzimit të kompanisë Gjoka, e cila merrte pjesë në tender për ndërtimit e njërit prej loteve.

Kompania në fjalë kishte paraqitur mes të tjerash edhe një dokument, përmes të cilit kishte ndërtuar 70 për qind të tunelit në rrugën e Arbit, rrugë që po e ndërton me koncesion.

Atëkohë drejtoresha e Autoritetit rrugor ngriti një grup pune për të verifikuar volumet e punimeve në tunel e duke vlerësuar se dokumenti i paraqitur nga Gjoka përmbante të dhëna jo të sakta u vendos skualifikimi i kompanisë nga tenderi i Kardhiq-Delvinës.

News24 pyeti SPAK në lidhje me ecurinë e këtyre hetimeve, por ky institucion u shpreh se do të dalë me një njoftim zyrtar pasi të përmbyllë të gjitha procedurat e hetimit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion