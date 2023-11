Korreshi zbulon prapaskenat e incidentit që ndodhi pa kamera në Komisionin e Ekonomisë

Deputeti i PD-së, Saimir Koreshi në një intervistë televizive foli për tensionet në komisione ku opozita nuk lejoi zhvillimin e tyre me mazhorancën që i zhvilloi ato online. Korreshi tregoi edhe incidentin që ndodhi me gardistët tek mbledhja e komisioneve.



"Është i vetmi vend në parlament që nuk ka kamera. Është një ngushticë e vogël ashensori që ngjit, por ka edhe një paradhomë të vogël ai ashensor.

Duke qenë se sot të gjitha rrugët që të shpinin në sallat që donin të zhvilloheshin mbledhjet ishin me Gardistë. Vetëm skafandrat i mungonin Gardistëve.

Në atë moment jemi ngjitur në një hapësirë për të hyrë tek ashensori, jemi ngjit në kat të 4 kur bëhej mbledhja.

Në atë moment sa është hapur, kemi qënë 6 deputetë dhe për efektin surprizë ndaj Gardës kemi tentuar hyrjen nga aty. Qëlloi me 3 ose 4 gardistë fillimisht të cilët sa është hapur dera e ashensorit na janë sulur drejt me parakrahët e tyre për të na spostuar brenda por me një furi që as ne nuk e prisnim", tha Korreshi.