Korçë/ Nën kontroll zjarri në Parkun e Gërmenjës, era e fortë përhap flakët drejt Greqisë

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 09:30
Aktualitet

Korçë/ Nën kontroll zjarri në Parkun e

Vatra e zjarrit pranë Parkut Natyror të Gërmenjës në Korçë është vënë nën kontroll, por sipërfaqja e prekur është zgjeruar në drejtim të territorit grek për shkak të erës së fortë.

Ekipet e ndërhyrjes kanë qenë në terren që nga orët e para të mëngjesit, duke punuar për të mbajtur nën monitorim dhe kontroll flakët, me synim parandalimin e përhapjes së zjarrit brenda kurorës së zonës së mbrojtur.

Në operacion janë angazhuar rreth 40 forca dhe nëntë mjete, ndërsa shërbimi i bashkisë Kolonjë ka vënë në dispozicion tre mjete për hapjen e rrugëve pyjore, në mënyrë që zjarrfikëset të afrohen më pranë vatrës.

Zona ndodhet rreth dy orë larg dhe përshkohet nga terren i vështirë, ndërsa përbën edhe rrezik nga municionet e pashpërthyera, duke bërë që veprimet të kryhen me kujdes maksimal.

