Korçë/ Makina me shpejtësi përplas studenten dhe largohet nga vendngjarja
Lajmifundit / 29 Tetor 2021, 09:06
Aktualitet
Korçë : Mjeti përplas studenten në afërsi të universitetit Fan Noli. Aksidenti i rëndë ka ndodhur pak minuta më parë, ku studentja ka qenë duke kaluar rrugën për të hyrë në universitet, ndërsa një mjet për shkak të shpejtësisë e ka goditur dhe drejtuesi është larguar nga vendngjarja.
Sipas informacioneve studentja ka marrë dëmtime dhe është në gjendje të rëndë, ndërsa u transportua menjëherë me ambulancë drejt spitalit të Korçës. Policia në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave dhe po ashtu për kapjen e drejtuesit të mjetit.faxweb