LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Korçë/ Gjendet i dekompozuar trupi i një 60-vjeçari, jetonte vetëm në banesë

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 12:19
Aktualitet
Korçë/ Gjendet i dekompozuar trupi i një 60-vjeçari,

Në lagjen nr. 4 të Korçës, rreth orës 11:30, është gjetur pa shenja jete shtetasi P. S., 60 vjeç. Ai jetonte vetëm dhe trupi u gjet i dekompozuar në banesën e tij.

Policia dhe grupi hetimor mbërritën menjëherë në vendngjarje. Ata po punojnë për të përcaktuar shkakun dhe kohën e vdekjes.

Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e rastit. Autoritetet do të bëjnë të ditura detaje të tjera pas përfundimit të ekspertizës.

Njoftimi i policisë:

Korçë/ Rreth orës 11:30, në lagjen nr. 4, është gjetur pa shenja jete (i dekompozuar), në banesën ku jetonte vetëm, shtetasi P. S., 60 vjeç.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut dhe kohës së humbjes të jetës dhe për dokumentimin e rrethanave të rastit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion