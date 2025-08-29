Korçë/ Gjendet i dekompozuar trupi i një 60-vjeçari, jetonte vetëm në banesë
Në lagjen nr. 4 të Korçës, rreth orës 11:30, është gjetur pa shenja jete shtetasi P. S., 60 vjeç. Ai jetonte vetëm dhe trupi u gjet i dekompozuar në banesën e tij.
Policia dhe grupi hetimor mbërritën menjëherë në vendngjarje. Ata po punojnë për të përcaktuar shkakun dhe kohën e vdekjes.
Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e rastit. Autoritetet do të bëjnë të ditura detaje të tjera pas përfundimit të ekspertizës.
Njoftimi i policisë:
