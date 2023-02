Korça zbardhet nga dëbora, trashësia arrin deri në 20 cm, si paraqitet situata

Reshjet e dëborës kanë përfshirë qarkun e Korçës gjatë natës dhe mëngjesin e sotëm. Trashësia e dëborës varion nga 5 deri në 20 centimetër.

Rrugët janë të kalueshme ndërsa po punohet për pastrimin dhe kirposjen, ndërsa temperatura mesatare është -2 gradë.

Aktualisht nuk paraqiten probleme me qarkullimin e mjeteve në akset rrugore nacionale dhe turistike.

Njoftimi:

Informacioni i ores 8.00. Ne Qarkun Korçe gjate nates ka patur rreshje debore shoqeruara ne disa zona edhe me erre. Temperaturat mesatarja deri -2 grade. Trashesia 5 - 20 cm. Reshjet vazhdojne. Kontraktoret jane ne akset rrugore me punime per Mirembajtje Dimerore. pastrime dhe kriposje. Ne aksin Korçe-Voskopoje 2 Bp. Ne aksin K. Dardhes-Dardhes 3 Bp. Ne aksin Korçe-Qafa e Qarrit-Erseke 4 Bp. Ne aksin Leskovik -Çarshove 1 Bp Ne akset rrugore nacionale dhe turistike nuk ka probleme dimerore per qarkullimin e mjeteve. Rekomandohet perdorimi I gomave dimerore gjate periudhes dimerore. Jemi ne ndjekje te situates. Informacione te tjera ne vijim.