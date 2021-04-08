LEXO PA REKLAMA!

Kontrollorët e huaj marrin situatën në dorë në Shqipëri, pas atyre turq, vijnë edhe nga Greqia

Lajmifundit / 8 Prill 2021, 21:04
Aktualitet

Pas kontrollorëve turq, në vend të kontrollorëve shqiptarë që bojkotuan punën ditën e djeshme do të vijnë edhe 8 grekë. 

Prej dy ditësh në vendin tonë nuk u krye asnjë fluturim për shkak se kontrollorët ajror të “AlbControl” bojkotuan punën duke deklaruar se u është ulur rroga. Tre prej këtyre kontrollorëve vijojnë të jenë të arrestuar.

Kriza në Rinas vonoi edhe ardhjen e vaksinave të cilët u sollën ditën e sotme nga Air Albania. Për këtë situatë kreu i qeverisë Edi Rama bën fajtor ish-kryeministrin Sali Berisha dhe presidentin Ilir Meta.

Ndërsa ky i fundit sot i kërkoi Kontrollit të Lartë të Shtetit të bëjë auditimin e plotë të firmës AlbControl.

