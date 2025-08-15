LEXO PA REKLAMA!

Kontrolle nga AKU dhe Tatimet, gjoba e sekuestrime në tregun e shumicës në Shkodër

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 17:24
Një kontroll ne tregun agroushqimor me shumicë në Shkodër nga autoriteti i kontrollit ushqimor dhe drejtoria e përgjithshme e tatimeve, ka bere që të bllokohen mbi 800 kilogramë produkte të ndryshme ushqimore me mangësi të rënda fiskale, nënvizon njoftim zyrtar.

Më konkretisht janë vendosur 8 gjoba, 4 prej të cilave me motivacionin për tregtim të produkteve pa faturë tatimore dhe 4 të tjera për moslëshim të autofaturës.

Gjithashtu produktet e konstatuara pa dokumentacionin e duhur fiskal janë sekuestruar.

Drejtoria e Tatimeve ka bërë të ditur se kontrollet në tregjet me shumicë dhe pakicë do të vazhdojnë me intensitet, për të formalizuar aktivitetin ekonomik dhe për të mbrojtur konkurrencën e ndershme.

