Kontrolle nga AKU dhe Tatimet, gjoba e sekuestrime në tregun e shumicës në Shkodër
Një kontroll ne tregun agroushqimor me shumicë në Shkodër nga autoriteti i kontrollit ushqimor dhe drejtoria e përgjithshme e tatimeve, ka bere që të bllokohen mbi 800 kilogramë produkte të ndryshme ushqimore me mangësi të rënda fiskale, nënvizon njoftim zyrtar.
Më konkretisht janë vendosur 8 gjoba, 4 prej të cilave me motivacionin për tregtim të produkteve pa faturë tatimore dhe 4 të tjera për moslëshim të autofaturës.
Gjithashtu produktet e konstatuara pa dokumentacionin e duhur fiskal janë sekuestruar.
Drejtoria e Tatimeve ka bërë të ditur se kontrollet në tregjet me shumicë dhe pakicë do të vazhdojnë me intensitet, për të formalizuar aktivitetin ekonomik dhe për të mbrojtur konkurrencën e ndershme.