Kontrabandë mallrash luksoze, SPAK shpall pretencën për ish-shoferin e Ardi Veliut dhe të akuzuarit e tjerë

Prokuroria e Posaçme paraqiti pretencën ne GJKKO për ish-shoferin e Ardi Veliut, shtetasin Sokol Idrizaj, familjar të tij dhe anëtarë të një grupi kriminal që akuzohen për kontrabandë mallrash, mosdeklarim të ardhurash, pastrim parash dhe ushtrim pa licencë të aktiviteteve financiare.

Ne konkluzinet e saj, SPAK kërkon 12 vite heqje lirie, që me ulje i shkojnë 8 vite për Agustin Mesulin, Altin Dodën, Sokol Idrizaj dhe Elda Idrizaj.

10 vite me 6 vite e 8 muaj për Florian Bakun dhe Egi Idrizaj, 6 me 4 vite për Bora Idrizaj dhe kusht për 5 vite (studente), dhe 6 me 4 vite për Vangjush Kasharen dhe Tomor Baruti.

Prokurori i posaçëm Adnan Xholi i kërkoi gjykatës që të konfiskohen edhe disa prona.