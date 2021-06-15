"Kancer satanik", Kim Jong Un ndalon edhe muzikën K-pop, ekzekutim për kontrabandët
Lideri i Koresë së Verit, Kim Jong Un kohët e fundit ka miratuar ligje, që synojnë shkëputjen e vendit nga kultura kapitaliste, siç janë xhinset e ngushta, vathët, stilimi i flokëve dhe filmat perëndimor.
Kryeshtetasi nuk ndalet me kaq, ai ka ashpërsuar ligjin për qytetarët që dëgjojnë muzikë K-pop, duke e çuar dënimin në 15 vite nga 5 vite që ishin deri më tani, për personat që shkelin ligjin dhe dëgjojnë rrymën muzikore K-pop.
Ndërkohë, rrezikojnë ekzekutimin personat që do të importojnë ilegalisht këngë, të rrymës muzikore që qeveria ka ndaluar.
New York Times botoi një artikull , sipas të cilit Kim Jong Un miratoi një ligj që parashikon ekzekutimin e të gjithë atyre që fusin në vend, në mënyrë kontrabande muzikë K-pop.
Në dokument muzika K-pop, si kancer 'kanceri satanik' që synon 'të korruptojë mënyrën e veshjes, prerjes së flokëve, fjalës dhe sjelljes së të rinjve'.