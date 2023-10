Konflikt mes të rinjve në Korcë, plagoset 14-vjecari

Nje 14 vjeçar ka mbërritur në spitalin rajonal të Korçës me fraktura të rënda në kokë.

Sipas burimeve nga spitali bëhet me dije se i mituri është konfliktuar me disa të rinj të tjerë dhe këta të kanë goditur me sende të forta në kokë duke e dëmtuar rëndë.

Burime nga spitali bëjnë me dije se 14-vjecari ndodhet në Reanimacion nën kujdes intensiv dhe në varësi të reagimit pritet të dërgohet drejt traumës në kryeqytet për mjekim më të specializuar.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Korçë/Informacion paraprak

Mbrëmjen e sotme, në lagjen nr. 12, Korçë, gjatë një konflikti të çastit dyshohet me bashkëmoshatarë të tjerë, është dëmtuar në kokë me mjete të forta, një 14-vjeçar, i cili aktualisht po merr mjekim në spitalin e Korçës.

Në ambientet e Komisariatit ndodhen të shoqëruar disa persona të cilët po merren në pyetje.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.