LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Konflikt mes dy vëllezërve në Durrës, njëri prej tyre dhunon dhe nënën

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 13:16
Aktualitet

Konflikt mes dy vëllezërve në Durrës, njëri prej tyre

Një konflikt për motive të dobëta mes dy vëllezërve Ymeri nga Durrësi është përshkallëzuar deri në ushtrimin e dhunës ndaj njëri–tjetrit.

Madje edhe nëna e tyre është dhunuar nga njëri prej djemve të saj, i cili nuk është ndalur, por ka dëmtuar edhe automjetin e të vëllait. Për pasojë, dy vëllezërit janë arrestuar në flagrancë nga policia.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasit D. Y., 41 vjeç dhe B. Y., 46 vjeç (vëllezër), të dy banues në Durrës, pasi kanë ushtruar dhunë fizike ndaj njëri-tjetrit, për motive të dobëta. Gjithashtu, shtetasi B. Y. ka ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së tij, si dhe ka dëmtuar me sende të forta automjetin e vëllait të tij”, njofton policia e Durrësit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion