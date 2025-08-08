Konflikt me thikë në Fier, dy persona përfundojnë të plagosur në spital
Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 23:01
Aktualitet
Dy persona kane mberritur te plagosur ne spital ne qytetin e Fierit.
Policia tha se ata jane qelluar me thike pas nje konflikti te castit mes tyre.
Forcat e rendit kane nisur hetimet ne lidhje me ngjarjen.
Fier/Informacion paraprak
Rreth orës 21:40, në spitalin e Fierit, janë paraqitur për ndihmë mjeksore shtetasi A. M., 28 vjeç dhe shtetasi L. S., të cilët dyshohet të jenë dëmtuar me mjet prerës (thikë), pas një konflikti me njëri-tjetrin.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimim e personave të tjerë të përfshirë në konflikt.