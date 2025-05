Kishte vjedhur 300 milion euro, qeveria ja konfisk

Paratë e grabitura nga ish-sundimtari ushtarak i Nigerisë Sani Abacha do të shpërndahen për familjet e varfra, thotë qeveria.

Shpërndarja do të fillojë muajin e ardhshëm, pasi autoritetet zvicerane i kanë kthyer më shumë se 300 milionë dollarë.

Paratë, të vjedhura nga Abacha në vitet 1990, do t’u jepen rreth 300,000 familjeve, ku secili merr rreth 14 dollarë në muaj, shkruan BBC.

Megjithatë kritikët druajnë se kjo mund të jetë një mënyrë për të ndikuar në zgjedhjet e vitit të ardhshëm.

Paratë u depozituan fillimisht në Luksemburg, dhe është një pjesë e miliarda dollarëve që thuhet se janë plaçkitur ndërsa Abacha ishte në pushtet nga 1993 në 1998.

Zvicra besohet të ketë kthyer rreth 1 miliard dollarë në Nigeri gjatë 10 viteve të fundit.

Vitin e kaluar, Roberto Balzaretti, një nga zyrtarët zviceranë të përfshirë në negociatat me Nigerinë, i tha BBC se do të kishte kushte të rrepta për transferimin e parave në Nigeri.

Paratë do të paguhen me këste dhe në sasi të vogla, për të ndihmuar njerëzit e varfër nën mbikëqyrjen e Bankës Botërore me auditime të rregullta.

Nëse kësti i parë nuk llogaritet siç duhet, pagesa e mëpasshme do të ndalet. Kjo është për të parandaluar që fondet të vjedhin përsëri, tha Balzaretti.