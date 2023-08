Koncesioni i sterilizimit/ Avokatët kërkojnë masa më të lehta sigurie për të akuzuarit, gjykata tërhiqet për vendim

Mbahet në Gjykatën Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për ish-zv.ministrin e Shëndetësisë Klodian Rjepaj, biznesmenin Ilir Rrapaj dhe 6 personat e tjerë të akuzuar për shpërdorim detyre dhe mashtrim në rastin e koncesionit të sterilizimit.



Gjyqtarja Etleva Deda do të jetë ajo që do të vlerësojë masat e sigurisë për 8 personat e akuzuar, teksa seanca u zhvillua me dyer të mbyllura.

Avokatet e personave pas hekurave dhe me arrest shtëpie kërkuan masa më të lehtë sigurie. Avokatja e ish-zv.ministrit të Shëndetësisë Klodian Rjepaj, Elvira Hysa kërkoi masë më të butë sigurie ose garanci pasurore

Ndërkohë qëpas dëgjimit të palëve, gjykata u tërhoq për vendim.

Biznesmeni Ilir Rrapaj dhe ish-zv.ministri Klodian Rjepaj janë arrestuar dje dhe ndodhen pas hekurave, teksa hetimet vijojnë për zyrtarë dhe persona të tjerë të përfshirë dhe në ditët në vijim mund të ketë të tjerë urdhër-arreste.

Arrest me burg

Klodjan Rjepaj, ish-zëvendësministri i Shëndetësisë

Ilir Rrapaj, biznesmen

Arrest shtëpie

Saimir Kadiu, ish-drejtor ekonomik MSH

M. S., drejtoreshe juridike

Detyrim paraqitje

Arben Gjata

Pertef Mersini

Genc Burazeri

Naile Ajazi