“Sterilizimi”, SPAK i komunikoi akuzën, Ilir Beqaj i pakënaqur: Kurseva paratë e shqiptarëve

Ish-ministri Ilir Beqaj ka folur për mediat pas daljes nga ambientet e Prokurorisë së Posaçme ku iu komunikua akuza për shpërdorim detyre pas përfundimit të hetimeve për koncesionin e sterilizimit.

Ilir Beqaj: U komunikua përfundimi i hetimeve dhe marrja si të pandehur për shpërdorim detyre.

Në 50 muaj nuk ia doli të hetojë 2 elementë kryesorë që ka një proces sterilizimi, në uljen e ditëqëndrimi që ka një pacient në spital dhe uljen e ditëve të përdorimit të antibiotikëve në spital, nëse do të kishin bërë këtë vlerësim, atëherë konvertimi i këtyre kursimeve në para do ta nxjerrë një proces në përfitim për xhepat e qytetarëve.

Nuk mori mundimin të hetojë se pse bga prilli 2010 deri në shtator 2023 centrali i sterilizimit i blerë u m bajt në qese ndërkohë që ISHP kërkoi mbylljen e sallës së kirurgjisë.

Keni bërë ju hetim administrativ?

Ilir Beqaj: Unë e vura në punë dhe që nga fillimi i kontratës 445 mijë shqiptarë janë operuar në kushte të sigurta.

Në 50 muaj prokurorët nuk ishin në gjendje të bëjnë dy vlerësime që bëhet për çdo PPP, vlera e parasë dhe se si është materializuar ndarja e riskut midis privatit e publikut mbas 8 vitesh.

Pse ia dhanë konsesionarit?

Ilir Beqaj: Unë të vërtetën time do ta përballoj në gjykatë, ku besoj do të dalë e vërteta e përfitimeve që kanë pasur shqiptarët nga ky proces sterilizimi.

Koncensioni i sterilizimit, SPAK i komunikon zyrtarisht akuzën Ilir Beqajt

SPAK ka përfunduar hetimet dhe i ka komunikuar akuzën për ‘shpërdorim detyre’ ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj për çështjen për koncesionin e sterilizimit.

Të bashkëpandehur për të njëjtën dosje hetimore u morën edhe 8 persona të tjerë, të cilëve SPAK u komunikoi akuzën që ka ngritur për secilin.

Nga 9 të akuzuarit, dy prej tyre janë në paraburgim. Këtu përfshihet ish-zv.ministri Klodian Rrjepaj i dyshuar se ka kryer shpërdorim detyre në dhe biznesmeni që fitoi koncesionin për sterilizimin e seteve kirurgjikale, Ilir Rrapaj. Ky i fundit hetohet për mashtrim me pasoja të rënda.

Beqaj rezulton nën hetim edhe për dosjen e Check-Up si dhe për abuzimet që dyshohet se janë kryer në Agjencinë e drejtuar nga ai deri pak kohë më parë e që kane të bëjne me koordinimin e fondeve të vendeve të huaja.

Për këtë dosje, SPAK ka siguruar edhe përgjime ambientale dhe telefonike.

Deklarata e plote e Beqajt

“Përfundoi hetimi dhe u mora si i pandehur për shpërdorim detyre, në bashkëpunim. SPAK duhet ta kishte nisur vlerësimin e punës time me përmbushjen e ligjit dhe Kushtetutës, pasi garantimin e kujdesit shëndetësor nga veriu në jug për qytetarët, e kam pasur detyrim dhe mision.

Të përdorësh me eficencë fondet e shtetit, është detyrë. Por për një ministër Shëndetësie, është detyrë kryesore të shkurtosh harxhimet. SPAK në 50 muaj nuk ia doli që të hetojë dy çështje që ka Sterilizimi: uljen e ditëve të qëndrimit të pacientëve në spital, dhe uljen e ditëve të marrjes së antibiotikut në spital. Nëse do të kishin bërë këtë vlerësim, konvertimi i këtyre kursimeve në para, do ta nxjerrë një proces në përfitim për financat publike dhe për xhepat e qytetarëve. Kjo do të thotë që mos ta kesh kuptuar se çfarë ke hetuar.

SPAK nuk e mori fare mundimin që të hetonte këtë gjë. Kisha detyrim që ta vë në punë sterilizimin. Shqiptarët janë operuar në kushte të sigurta. Prokurorët nuk ishin në gjendje që të bënin dy vlerësime, vlera e parasë dhe si është materializuar ndarja publik-privat. Ua dhamë me koncesion Sterilizimin që t’u shërbenim më mirë shqiptarëve. Të vërtetën time do ta përballoj në gjykatë ku do dalë e vërteta e përfitimit që ka përfituar çdo shqiptar”, u shpreh ai.