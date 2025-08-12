LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kompania e armëve "Kayo" tregon ku kanë shkuar pajisjet dhe dokumentet që u hoqën nga zyrat e "News24"

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 14:59
Aktualitet

Kompania e armëve "Kayo" tregon ku kanë shkuar pajisjet dhe

Kompania shtetërore e prodhimit të armëve Kayo, ka dhënë versionin zyrtar për veprimet e ndërmarra gjatë ditëve të fundit në godinën e Fokus Media Group, ku mediat denoncuan heqjen e pajisjeve dhe dokumentacionit te tyre te punes.

Në një komunikatë për mediat, Kayo sqaron se të gjitha materialet e gjendura brenda godinës ku janë televizionet News 24, Panorma TV dhe gazeta Panorama dhe Shqiptare janë bërë nën mbikëqyrjen e forcave të armatosura, duke invetarizuar të gjitha materialet e nxjerra prej aty.

“Lirimi i ndërtesës është kryer në kushte të larta sigurie, në prani të forcave të armatosura, duke dokumentuar me procesverbal çdo send të ndodhur brenda saj.

Pretendimet për fshirjen e materialeve të gazetarëve janë të pabazuara dhe të pavërteta”, ky sqarom vjen pas pretendimeve nga përfaqësues të Fokus Media Group, të cilët publikisht akuzuan se veprimet e Kayo ishin në kundërshtim me ligjin.

Materialet e nxjerra sipas kompanisë shtetërore, janë transferuar pranë Rezervave të Shtetit, me adresë Rruga Bajram Tusha, pranë ish Gjykatës së Apelit, Shkozet, Durrës dhe i bëjnë thirje administratorit të Fokus Media Group që të paraqitet personalisht pranë Rezervave të Shtetit si i vetmi person i autorizuar “për të marrë sa më parë sendet e gjetura dhe të inventarizuara në objekt. Kayo sh.a i ka bërë thirrje administratorit që t’i tërheqë të gjithë bazën materiale”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion