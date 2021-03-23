Dritë jeshile ndërtimit të Skavicës/ Votohet ligji i veçantë për kompaninë amerikane “Bechtel”

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 23 Mars 2021, 15:32
Aktualitet

Dritë jeshile ndërtimit të Skavicës/ Votohet ligji i

Ka marrë miratimin e parlamentit ligji që i hap dritën jeshile negocimit të kontratës përmes procedurës së veçantë me kompaninë amerikane Bechtel International për projektimin dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës.


Sipas ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, investimi për këtë vepër madhore energjetike pritet të arrijë në rreth 550 milionë dollarë.

Sa i takon burimit të financimit, ministrja Balluku tha se qeveria sëbashku me kompaninë Bechtel po punon për sigurimin e fondeve që do të bëjnë të mundur realizimin e këtij projekti.

“Ne jemi duke punuar me kompaninë amerikane Bechtel International që të gjejmë edhe fondet për financimin e kësaj vepre madhore. Jemi duke u konsultuar. Faza e parë e kontratës do të mbulohet nga KESH, ndërsa jemi duke kërkuar për një burim financimi për fazën e dytë, atë të ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës.”

Referuar ligjit të votuar sot në parlament, kontrata është parashikuar të ndahet në dy faza, ku në fazën e parë përfshihet studimi i detajuar mbi projektin dhe paraqitja e një propozimi konkret nga kompania Bechtel tek autoriteti kontraktues, ku financimi do të mbulohet nga KESH.

Ndërsa faza e dytë e kontratës konsiston në projektimin dhe ndërtimin e kësaj vepre energjetike, që pritet të ulë ndjeshëm varësinë nga importi I energjisë elektrike si dhe t’i japë fund problematikës shumëvjeçare të përmbytjeve në zonën e fushë Shkodrës.

