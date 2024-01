Komisioni për “Zgjedhoren”, Bylykbashi: Alibeaj nuk përfaqëson Partinë Demokratike

Teksa ditët në vijim pritet të nisë punën komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore, deputeti demokrat Oerd Bylykbashi sjell në vëmendje se nënkryetari i komisionit (Enkelejd Alibeaj) nuk përfaqëson Partinë Demokratike.

Në një reagim në rrjetet sociale, ai kujton se mospërfaqësimi në këtë komisionin është një prej arsyet e nisjes së revoltës së deputetëve demokratë në Kuvend.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Korniza aktuale e komisionit është e barazvlefshme vetëm me një shumicë numerike, siç synon Kryeministri Rama. Sa kohë mazhoranca ruan këtë status quo, ky komision nuk është as gjithëpërfshirës dhe as konsensual dhe përbën një farsë të papranueshme për Partinë Demokratike.

Çdo produkt i tij nuk mund të jetë konsensual dhe nuk garanton zgjedhje me standarte”, shprehet ai.