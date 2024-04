PS tërhiqet nga kërkesa për të thirrur Berishën si dëshmitar, Salianji: Ju tërhoqën veshin në parti!

Partia Socialiste është tërhequr nga kërkesa për të thirrur si dëshmitar në Komisionin për Tims, ish-kryeministrin Sali Berisha.

Salianji: Pasi zonja Gjylameti bëri dy propozime, Berishën dhe Bashën, që nuk besoni se ka ndonjë dëshirë të madhe të jetë, meqë ra fjala. Gogu bëri një kërkesë që të vijë Bardhi, e kam thënë në këtë seancë me zë dhe figurë që propozimet tuaja pranohet.

Në të drejtën time si kryetar i Komisionit, që bëj planin paraprak të hetimit, do t’i shtoj të 3 personat tuaj që ti japim komisionit gjithë përfshirje dhe të tejkalojmë sherret që janë bërë në Komisione të mëparshme që të arrijmë në produkt të përbashkët.

Keni mbi 1 orë që flisni për këtë çështje dhe nuk ishte pjesë e rëndit të ditës, në fund është e drejtë. E keni bërë për një arsye, nëse ju kanë tërhequr veshin në parti që “mos u merrni me atë.

Mbledhja e komisionit hetimor për trajtimin e të dhënave të sistemit “TIMS” është përfshirë nga debatet mes deputetëve socialistë dhe atyre demokratë.Deputetja socialiste, Blerina Gjylameti kërkoi që të hiqej emri i Sali Berishës si dëshmitar që duhet thirrur në komision, duke i kërkuar Salianjit që ish-kryeministri të gjykohej si fillim nga drejtësia.

“Çfarë vendimi mori njeri këtu që i vendos ato emra. Do i lësh këta njerëzit të mbarrojnë punë me drejtësinë dhe pastaj t’i thërrasim ne këtu? Se sado ta duash “Romeon”, vemi dhe i këndojmë atje poshtë, ju apo kushdo tjetër që ka vendosur. Na bëtë ftesë t’u bashkoheshim nëse kemi dëshirë dhe në dëshirë nuk kemi”– tha Gjylameti.

Ndërsa Salianji u përgjigj duke thënë se kishin qenë vetë socialistët ata që kishin rënë dakord për të thirrur Berishën, Bardhin dhe Bashën si dëshmitarë, ndërsa tani kanë ndryshuar mendje pas kritikave që mund kenë marrë.

“Mendoj se duhet të thërrasim edhe zotin Berisha si ish-kryeministër edhe zotin Lulzim Basha si ish-ministër i Brendshëm se ka të bëjë me funksionin pasi TIMS varet nga policia e shtetit. Ne do i qëndrojmë këtij hetimi pa zhurmë. Unë besoj se zoti Berisha është Romeo po aq sa ju jeni Zhulieta. Thatë diçka për komisionin, unë besoj se me PS nuk bëhet marrëveshje se nuk e mbajnë. Ju e keni të shkruar që thoni të vijë Berisha, Basha dhe Bardhi, unë iu them le të vijë. Unë kam pranuar propozimin tuaj dhe e kam shkruar. Ku e keni ju qëndrimin këtu, keni ndryshuar mendim se iu kanë tërhequr veshin”– tha Salianji.

Ndërsa më tej deputeti pati edhe një debat me Toni Gogun të cilin e akuzoi se kishte ardhur në komision vetëm për të bërë zhurmë.

Pjesë nga debati:

Salianji: Nënkryetari Gogu thtoë unë do hyj në Big Brother, Nasipi thotë po ç’punë kam unë me këta të estradës se dua të bëj hetim si kryeprokuror…Kërcen Gogu nga belaja

Gogu: Do të bësh gjyqtarin e Berishës, do ta zbresësh nga ballkoni? Nuk e zbret dot.

Salianji: Nga falsifikimi i provave jeni të shqetësuar, po të doni të bëni spektakël, kemi pasur lajthitje dhe ke kapur lajthitjen tonë. Erdhët të bënit zhurmë, unë e di që e doni kohën e kooperativës, doni kooperativë, doni edhe komisione.

Komisioni Hetimor për rrjedhjen e të dhënave nga sistemi ‘Tims’ është mbledhur sërish. Sali Berisha është futur në listën e dëshmitarëve, por kjo ka ngjallur debate mes opozitës dhe mazhorancës.

Toni Gogu tha se po përpiqen të bëjnë gjyqin e Berishës dhe ta shpallin ta pafajshëm, por sipas tij kjo nuk është objekt i komisionit.

Nga ana tjetër, kryetari Ervin Salianji i tha se ishte vetë Blerina Gjylameti që kërkoi në mbledhjen e parë që të thërritet si dëshmitar Berisha, Basha e Bardhi. Nga ana tjetër, deputetja socialiste Gjylameti thotë se kishte bërë ironi dhe nuk ka kërkuar diçka të tillë.

LISTA E DËSHMITARËVE

1-Edi Rama- Kryeministër i Shqipërisë

2-Taulant Balla- Ministër i Brendshëm

3-Muhamet Rrumbullaku- Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

4-Florian Sulejmani- Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore

5-Bledar Cuci- Ish-Ministër i Brendshëm

6-Gledis Nano- Ish-Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

7-Ardi Veliu- Ish-Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore

8-Gledis Nano- Ish-Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit

9-Ardi Veliu- Ish-Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore

10-Vlora Hyseni- Kryetare, Shërbimi Informativ Shtetëror

11-Olian Kanushi- Ish-Kryetar SHISh

12-Ferdinand Dervishi- Gazetar

13-Zef Laska- Drejtor i Burimeve Njerëzore Policia e Shtetit

14-Neritan Nallbati- Drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale

15-Dorjan Tola- Drejtor i AKSIK

16-Ervin Muca- Drejtor i Departamentit ttë IT, Policia e Shtetit

17-Ervina Gjana- Drejtor i Krimit Kibernetik

18-Besjon Tanuzi- Ish Drejtor i Sistemeve, Policia e Shtetit

19-Enri Ndoni-Drejtor i Sistemeve, Policia e Shtetit

20-Ardit Muca- Shef i sektorit IT, Policia e Shtetit

21-Eraldin Ndreca

22-Enkli Hoxha

23-Ergis Hidri

24-Ljubica Dervishaj

25-Xhuljeta Collaku

26-Albana Vrapi

27-Arben Babaj

28-Hergis Jica

29-Elvis Hysi

30-Ermal Beqiri

31-Nevila Xoxa

32-Kompania “Soft”

33-Kompania “Horizont”

34-Sali Berisha- Ish Kryeministër,

35-Lulzim Basha- Ish- Ministër i Brendshëm

36-Gazmend Bardhi- Kryetar i Grupit Parlamentar i Partisë Demokratike