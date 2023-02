Komisioni i Sigurisë voton ndryshime për karrierën ushtarake, ja sportistët që përfitojnë “grada”

Komisioni i Sigurisë Kombëtare ka votuar disa ndryshime sa i takon karrierës ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

I pranishëm në këtë komision ishte dhe ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, i cili tha se kreu i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura është figurë apolikte dhe nuk ka lidhje as me Partisë Socialiste, as me Partinë Demokratike.

“Drejtori i Shtabit të Përgjithshëm të forcave të Armatosura s’ka lidhje me PD dhe PS, pra, ska lidhje me politikën”, tha Peleshi.

Kështu, parashikohet se sportistit të nivelit të lartë t’i jepet grada honorifike me urdhër të ministrit të Mbrojtjes, me propozim të shefit të Shtabit të Përgjithshëm.

Propozimi për dhënien e kësaj grade bëhet nga një komision i posaçëm me përfaqësues nga Ministria e Mbrojtjes dhe një përfaqësues nga ministria përgjegjëse për sportin. Sipas ndryshimeve, sportistët, të cilët arrijnë të thyejnë rekorde olimpike në kampionatet evropiane dhe botërore do marrin gradën kolonel.

Klasifikimi i gradave honorifike

Gradat honorifike, sipas rezultateve si sportist i nivelit të lartë janë:

Sportisti, i cili thyen rekord olimpik/botëror/evropian- Kolonel

Vendi i parë deri në vendin e tretë në Lojërat Olimpike/kampionat botëror (Kolonel)

Vendi i parë në kampionatin evropian (Kolonel)

ç) Vendi i dytë deri në vendin e tretë në kampionatin evropian (Nënkolonel )

Vendi i katërt deri në vendin e gjashtë në Lojërat Olimpike (Nënkolonel)

Vendi i shtatë deri në vendin e tetë në Lojërat Olimpike (Major )

Vendi i katërt deri në vendin e gjashtë në kampionate botërore (Major)

ë) Vendi i parë në Lojërat Mesdhetare (Major).