Komisioni i Rithemelinit të PD-së: Të emëruarit “nga vula” nuk mund të vendosin kushte!
Komisioni i Rithemelimit të PD, ka reaguar pas deklaratës së deputetit Enkelejd Alibeaj ku kërkoi tërheqjen e liderit historik, Sali Berisha, nga gara për kryetarin e Partisë Demokratike.
Përmes një deklarate të Drejtores së Komunikimit, Floriana Garo, Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit apelon për nisjen e procesit të përbashkimit të demokratëve, dhe jo thellimin e përçarjes.
Deklarata:
"Akti i fundit i Lulzim Bashes, i shkarkuar me voten 4446 delegateve ne Kuvendin historik te Partise Demokratike te dates 11 dhjetor 2021, dhe me voten e 44 mije anetareve te PD-se ne referendumin e 18 dhjetorit, shenon largimin e tij te zvarritur pa fund, pa asnjë lloj argumentimi dhe asnje marrje pergjegjesie.
Me gjithe kete, kjo eshte një mundesi e mire per te bashkuar demokratet permes institucionit te votes se lire.
Tani nuk eshte koha per te nxjerre "ultimatume" apo deklarata te pavotuara nga te emeruarit e te shkarkuarve.
Te emeruarit e vules, te shkarkuar nga kuvendi historik i 11 dhjetorit 2021, po kerkojne te luajne me bllofin duke besuar se mund te mbajne peng simbolet e PD-se e duke vene kushte sipas filozofise se te dorehequrit apo nga të emeruarit e tij ne PD-ne e Vules.
Tani nuk eshte koha per thellimin e perçarjes, por per fillimin e nje procesi te hapur, te sinqerte dhe perbashkues i cili sigurisht kalon vetem permes votes se lire te demokrateve! "