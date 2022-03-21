LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Komisioni i Rithemelinit të PD-së: Të emëruarit “nga vula” nuk mund të vendosin kushte!

Lajmifundit / 21 Mars 2022, 21:58
Aktualitet

Komisioni i Rithemelinit të PD-së: Të emëruarit “nga

Komisioni i Rithemelimit të PD, ka reaguar pas deklaratës së deputetit Enkelejd Alibeaj ku kërkoi tërheqjen e liderit historik, Sali Berisha, nga gara për kryetarin e Partisë Demokratike. 

Përmes një deklarate të Drejtores së Komunikimit, Floriana Garo, Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit apelon për nisjen e procesit të  përbashkimit të demokratëve, dhe jo thellimin e përçarjes.  

Deklarata:

"Akti i fundit i Lulzim Bashes, i shkarkuar me voten 4446 delegateve ne Kuvendin historik te Partise Demokratike te dates 11 dhjetor 2021, dhe me voten e 44 mije anetareve te PD-se ne referendumin e 18 dhjetorit, shenon largimin e tij te zvarritur pa fund, pa asnjë lloj argumentimi dhe asnje marrje pergjegjesie. 

Me gjithe kete, kjo eshte një mundesi e mire per te bashkuar demokratet permes institucionit te votes se lire.

Tani nuk eshte koha per te nxjerre "ultimatume" apo deklarata te pavotuara nga te emeruarit e te shkarkuarve.

Te emeruarit e vules, te shkarkuar nga kuvendi historik i 11 dhjetorit 2021, po kerkojne te luajne me bllofin duke besuar se mund te mbajne peng simbolet e PD-se e duke vene kushte sipas filozofise se te dorehequrit apo nga të emeruarit e tij ne PD-ne e Vules.

Tani nuk eshte koha per thellimin e perçarjes, por per fillimin e nje procesi te hapur, te sinqerte dhe perbashkues i cili sigurisht kalon vetem permes votes se lire te demokrateve! "

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion