Komisioni i Etikës përjashton me 10 ditë 3 deputetë demokratë

Komisioni i Etikës i mbledhur online ditën e sotme ka vendosur për të përjashtuar me 10 ditë 3 deputetë demokratë. Mësohet se komisioni i mbledhur në orën 14:30 ka përjashtuar deputetët Ervin Salianji, Petrit Doda dhe Edmond Spaho.

Deputetët demokratë krijuan kaos një ditë më parë në seancën plenare, aty ku nuk mungoi as një tymuese dhe as konfliktet fizike. Ashtu në kaosin e krijuar Parlament, kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla çeli seancën ndërsa deputetët socialistë në këmbë dhe me kartonin jeshil vijuan të miratonin të gjithë projektligjet e rendit të ditës pa debat apo diskutim.