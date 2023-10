Komisari i policisë i shërbente bandës së Gëzim Çelës, caktohet drejtuesi i ri në Laç

Pas arrestimit te shefit te komisariatit te kurbinit Dritan Metaj, me urdher te drejtorit te policise se shtetit, ne vend te tij eshte emeruar Shkelzen Metushi. Metushi mbante postin e shefit te sektorit te forces se posacme “Shqiponja”, ne Drejtorine e Policise se Tiranes.

Kryepolici i Kurbinit Dritan Metaj u la ne burgj nga GJKKO diten e hene per shkak te lidhjeve qe ai ka pasur me baronin e droges, Gezim Cela. Dyshohet se komisari Metaj perdorente mjetin e tij per te levizur kreun e grupit te droges Gezim Cela si dhe anetaret e tjere te grupit, qe vepronte mes Kurbinit, Fushe-krujes dhe Lezhes.

Sikurse del edhe nga hetimet e operacionit “Flake ne det”, komisari Dritan Metaj ka pasur rol ne rendesishem ne grupin e trafikut te droges, gje e cila mesa duket eshte dokumentuar nga pergjimet e kryera gjate ketij viti.

SPAK leshoi 15 urdher-arreste, por nje pjese e grupit jane ne kerkim, madje dyshohet se shumica jane jashte vendit, perfshire Gezim Celen.