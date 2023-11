Kombëtarja mbyll përgatitjet në Tiranë, nesër niset drejt Moldavisë

Kombëtarja shqiptare zhvilloi pasditen e sotme seancën e radhës stërvitore në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet kualifikuese të EURO 2024 kundër Moldavisë më 17 nëntor në transfertë dhe Ishujve Faroe më 20 nëntor në Tiranë.

Këtë të martë 24 lojtarët e thirrur nga trajneri Silvinjo u stërvitën në stadiumin ‘Air Albania’.

Bëhet me dije se e gjithë skuadra gëzon shëndet të plotë dhe është në formë mjaft të mirë fizike në prag të ndeshjes së parë ndaj Moldavisë.

Skuadra mori ngarkesë të plotë fizike, ndërsa stërvitja e ditës së sotme u fokusua më shumë te loja me top.

Kombëtarja shqiptare do të udhëtojë paraditen e nesërme drejt Moldavisë, me përballjen që do të luhet më 17 nëntor.

Sakaq, me 20 nëntor, Shqipëria do të presë përfaqësuesen e Ishujve Faroe në stadiumin “Air Albania”, takim që përmbyll këtë fushatë kualifikuesesh.

Shqipërisë i mjafton vetëm 1 pikë në këto dy ndeshje për të siguruar kualifikimin për në Kampionatin Europian “Euro 2024”.