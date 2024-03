Kolegët vizitojnë deputetin Bujar Çela në spital, Nasufi: Shpërthimi i ka dëmtuar dëgjimin

Tre deputetë socialistë, Fadil Nasufi, Laert Duraj dhe Çim Hysa shkuan në spitalin e Traumës për të parë nga afër gjëndjen shëndetësore të kolegut të tyre Bujar Çela.

Deputeti socialist është pronar i kapanonit tek rrethrrotullimi i plasmasit në Lushnje, ku ndodhi dje shpërthimi që i mori jetën babë e bir ndërsa u plagosën gjithsej 7 persona.

Në një intervistë për gazetarin e Report Tv, Sokol Dema deputeti Fadil Nasufi ka treguar më shumë.

“Fatmirësisht gjëndja shëndetësore është stabilizuar. Duhen përgëzuar stafi ushtarak për ndërhyrjen tepër të specializuar për pastrimin e ciflave që kanë ndodhur nga shpërthim. Dëmtimin kryesor e ka në kofshën e djathtë pasi ciflat e shpërthimit e kanë prekur sistemin arteriar venoz, si dhe në pjesën abdominale.

Dëmtime ka dhe një pjesën abdominale ku po vijon pastrimi i ciflave. Ka probleme me dëgjimin për shkak të valës së shpërthimit që ka qenë në terren por gjëndja është e stabilizuar në të gjitha parametrat e saj. Është në sallën e reanimacionit’.

Ai thotë se kanë qenë deputet të cilët i kanë qëndruar pranë gjithë natën Bujar Çelës që mbrëmjen e djeshme gjëndja shëndetësore e ka pasur më të rëndë.

“Kolegët tanë deputetë e kanë gdhirë natën me lutje për të dhe ata që u plagosën. Do të ketë pastrime të tjera. Është në gjëndjen më optimalen më të mundshme nga ajo llahtari që ndodhi dje. Madje po përpiqej të bënte dhe humor por ne nuk e lejuan të bëjnte më shumë. Do

A ju tregoi pse kishte shkuar dje, dhe sa larg shpërthimit ishte?

Nuk u futëm farë në këtë çështje. Ishim atje për 1 minutë e gjysmë. Ne na kënaqi se reagoi, dje e vizituam në reanimacion e Lushnjes dhe nuk ishte fare në vetëdije. Edhe pacienti tjetër që ndodhet në Lushnje është stabilizuar. Ka dhe ai cifla të shpërthimit.