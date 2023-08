Kokainë, heroinë dhe municion luftarak në banesë, kapet 40 vjeçari në Tiranë

Një 40 vjeçar me iniciale G.H ka rënë në prangat e policisë për posedim të lëndëve narkotike. 40 vjeçari përveçse drograve të forta lëvizte dhe me armë në automjet.

Tiranë Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 1, operacioni policor i koduar "Brryli", për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve dhe të armëmbajtjes pa leje. Posedonte droga të forta, armë zjarri, armë të ftohta dhe sende të kundërligjshme, në automjet dhe në banesë, arrestohet në flagrancë 40-vjeçari. Sekuestrohen sasi të lëndëve narkotike kokainë dhe heroinë, 1 armë zjarri pistoletë, 1 pushkë pneumatike, 1 palë dylbi, 1 dorezë me mekanizëm si pistoletë për të realizuar qitje, 1 shënjestër optike, 2 armë të ftohta (thika) dhe municion luftarak.



Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, në zbatim të planit të masave për kapjen e shtetasve në kërkim dhe të atyre që qarkullojnë me sende të kundërligjshme, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca informative, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar "Brryli". Si rezultat u bë arrestimi i shtetasit G. H., 40 vjeç, banues në Tiranë. Në bulevardin "Bajram Curri", shërbimet e Policisë kanë ndaluar për kontroll automjetin me drejtues shtetasin G. H., në të cilin kanë gjetur dhe sekuestruar sasi të lëndëve të dyshuara narkotike kokainë dhe heroinë, 1 thikë dhe 1 palë dylbi. Në vijim të veprimeve, gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan 1 pushkë pneumatike, 1 armë zjarri pistoletë, 1 dorezë me mekanizëm si pistoletë për të realizuar qitje, 1 shënjestër optike, 1 thikë dhe municion luftarak. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme