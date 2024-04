Kokainë dhe armë/ “Sky ECC” “fundos” zyrtarët shqiptarë, udhëtuan në Holandë për leje ndërtimi kulle

“La Libre” ka zbuluar detaje nga nisja e gjyqit në Belgjikë për një organizatë kriminale prej 40 personash, shumë prej të cilëve shqiptarë, të akuzuar për trafik ndërkombëtar kokaine.

Siç zbulohet nga dosja, sipas medias së huaj, operacioni daton në 30 shtator 2020 kur, në një rast të veçantë, kutitë e garazhit u kontrolluan në Evere. Aty u gjet një furgon, lëndë kimike që lidhen me përgatitjen e kokainës, vaj kanabisi dhe rrëshirë, bateri dhe uniforma false policie.

Falë telefonave të përdorur për marrjen me qira, hetuesit gjetën gjurmët e katër personave, përfshirë një të burgosuri në Barcelonë në lidhje me një rast me 441 kg kokainë. Ata e kuptojnë se ky person vazhdon të drejtojë trafikun nga qelia e tij.

Identifikohet një tjetër, që udhëton shumë në Dubai, Greqi apo Meksikë. Ai zotëron kompani në Qipro dhe Dubai dhe ka investuar në tregtinë e qymyrit. Ai zotëron një plantacion legal kanabisi në Greqi, të subvencionuar nga qeveria.

Gjatë vëzhgimeve të policisë, hetuesit zbuluan vajtje-ardhje të shpeshta në portet e Gentit dhe Antwerpen. Këta njerëz takohen në parkingjet e supermarketeve. Ata shkëmbejnë çantat. Një magazinë në Zutendaal (Limburg), ku dorëzohen fuçi të mëdha, është intriguese.

Hetimi është pasuruar falë dekodimit të kriptofonave “Sky ECC”. Në telefonin e Indrit K., një prej të pandehurve kryesorë, shihen foto të bareve të kokainës, armëve, ekstazive, kartëmonedhave si dhe indikacionet e pagesave që duhen bërë në Amerikën Latine dhe dëshmi të transfertave nga Brazili dhe Bolivia në Francë, Belgjikë dhe Angli.

Hetimi shtrihet në Evropë dhe kryesisht në Spanjë. Organizata kriminale ka degëzime globale. Ajo është aktive në trafikun e armëve, makinave dhe drogës, si dhe prostitucionit. Bëhet fjalë për transferime futbollistësh për shuma të konsiderueshme. Menaxherët i investojnë të ardhurat e tyre në pasuri të paluajtshme në Gjermani, Shqipëri, Itali dhe Spanjë, kryesisht në Mallorca.

Të pandehurit janë takuar në Antile për të diskutuar për ndërtimin e një kulle në Tiranë.

Do të ishte edhe ky ishull Balearik që do të ishte epiqendra e organizatës dhe toka e zgjedhur e liderit të saj Bashkim O. Ky kosovar, i cili ashtu si Artur S., do të vendosej në Majami, ishte shënjestruar në Spanjë nga hetimet që nga viti 2018.

Artur S. si dhe një nga të pandehurit që aktualisht po gjykohet në Bruksel, Arben I. mësohet se kanë marrë pjesë në takime në Mallorca si dhe në Itali, gjatë të cilave u diskutua për investimet në pasuri të paluajtshme të financuara nga paratë e drogës.

Hetuesit besojnë se ka pasur edhe një takim në Aruba (Antilet Hollandeze) gjatë të cilit është diskutuar investimi në një kullë në Tiranë (Shqipëri). Pjesëmarrësit udhëtuan atje me avion privat. Zyrtarët shqiptarë thuhet se morën pjesë në këtë takim për të lehtësuar marrjen e lejeve të ndërtimit. Kjo u mohua të hënën nga Arben I., i cili megjithatë pranon se ka, ashtu si kushëriri i tij Artur S., lidhje shumë të larta në Tiranë. Në këtë kuadër, flitet edhe për dorëzimin e një ore me vlerë 400 mijë euro.

Organizata transportonte kokainën nga Amerika e Jugut në Belgjikë nëpërmjet kanaleve të ndryshme: me anije peshkimi të cilat e lënë kokainën në det ku ajo merret me jahte, me fluturime komerciale, me avionë privatë apo edhe në kontejnerë. Jo gjithmonë me sukses: më 3 qershor 2021, dogana sekuestroi 6689 kg kokainë në një konteiner me banane nga Ekuadori në Antwerp.

Më 18 shtator 2021, organizata nuk arriti të rikuperonte një ngarkesë kokaine të mbërritur me kontejnerë. Pavarësisht kësaj, ata shkuan te shoferi i kamionit, të cilin e detyruan, nën kërcënimin e armës, të kthehej në biznesin e tij në Berlaar. Më pas ata gjetën kokainën nga kontejneri.

Laboratorë janë zbuluar gjithashtu në Zutendaal, gjetkë në Belgjikë dhe në Holandë. Kur ishte i pastër, i shtohej kokaina. Në raste të tjera, ai nxirrej nga produkte ku ishte fshehur (thëngjill ose tul frutash) përpara se tuli i nxjerrë në këtë mënyrë të formohej dhe të shndërrohej në bukë të cilat do të stampoheshin me akronime si Volvo, Rolex, Puma ose… flamuri izraelit. Kokaina më pas eksportohej në makina të pajisura me vende fshehjeje. Gjyqi pritet të zgjasë një muaj.