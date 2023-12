Kokaina në Durrës, si e futi policia skuadrën e monitorinit te skanerit

Si rezultat i kontrollit me qen anti-drogë, shërbimet e policisë në Durrës konstatuan në 2 arka bananesh, 31 pako të mbushura me lëndë të dyshuar narkotike kokainë, me peshë totale 33.5 kilogramë.

Skuadra e monitorimit të skanerit ishte prej disa kohësh në hetim nga policia pasi kishte dyshime se punonjësit toleronin direkt ose indirekt që disa konteiner të konsideruar si konteiner risku (ata që vijnë nga Amerika Latine) nuk kontrolloheshin në mënyrë të detajuar sipas udhëzimeve.

Në këto kushte, duke pasur informacion se në një konteiner me banane kishte lëndë narkotike dhe në skaner rezultoi i pastër nisën aksionin e dytë me kontroll të detajuar me anë të qenit antidrogë, i cili arriti të zbulonte se arkat me banane ishin të mbushura me Kokainë. Menjëherë u urdhëruar shoqërimi i të gjithë skuadrës së monitorimit të skanerit, te cilët konsiderohen përgjegjës për lejimin e kokainës.

“Kishim informacione se skuadra e monitorimit të skanerit ishte e implikuar direkt ose indirekt. Ndaj edhe nisëm hetimin i cili rezultoi efikas. Çuditërisht nga skaneri konteineri doli i pastër, kjo s’ka asnjë mundësi të ndodhi pasi skaneri është supermodern”, thanë burime nga grupi hetimit.

Përfaqësuesit e kompanisë pritëse të bananeve kanë mohuar të jenë të përfshirë në trafikimin e kokainës që u zbulua mbrëmë në Portin e Durrësit.

Ata kanë deklaruar para agjentëve të Antidrogës se s’kanë asnjë lidhje me lëndën narkotike dhe s’kanë pasur dijeni për praninë e saj në arkat me banane. Kompania pretendon se grupet kriminale po përdorin linjën pa dijeninë e tyre dhe se kjo po u shkatërron biznesin.