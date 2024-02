Trafikonin 4 ton kokainë cdo muaj nga Ekuadori, "koka" një shqiptar, 31 në pranga, sekuestrohen 41 mln euro

Një rrjet i rëndësishëm i trafikut të drogës, nga Ekuadori drejt vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht Spanjes, është goditur nga policia spanjolle në koordinim me Europol, ku morën pjesë Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Posaçme (SPAK).

Nje shtetas italian dhe nje shqiptar ishin kokat e rrjetit qe sipas Europolit, trafikonte 4 ton kokaine cdo muaj te fshehur ne ngarkesa bananesh.

Operacion ndërkombëtar i koduar “La Pampa” shënoi: 31 arrestime, në Spanjë dhe Ekuador, sekuestrimin e 25 automjeteve, 10 armë zjarri, pajisje elektronike me vlerë rreth 13 milionë euro dhe afro 3 milionë cash në valuta të ndryshme dhe pasuri të sekuestruara me një vlerë totale prej rreth 48 milionë euro.

Sipas një deklarate nga Europol, një shtetas shqiptar ishte ‘orkestruesi’ i transportimit të kokainës nga Kolumbia në Ekuador dhe shpërndarjen e saj më pas në vendet e Bashkimit Evropian.

“Autoritetet ligjzbatuese nisën një hetim për një biznesmen italian me origjinë argjentinase me banim në Marbella. Nga hetimet e mëtejshme rezultoi se këto kompani përdoreshin për fshehjen e aktiviteteve kriminale dhe transaksioneve financiare.

Autoritetet identifikuan lidhjen kriminale të biznesmenit me një shtetas shqiptar me banim në Ekuador. Shtetasi shqiptar orkestroi importimin e kokainës nga Kolumbia në Ekuador dhe shpërndarjen e saj më pas në BE. Informacionet operative tregojnë se biznesmeni kishte një marrëveshje kontraktuale me furnitorët kolumbianë për të marrë 4 ton kokainë çdo muaj në Ekuador”, thuhet ndër të tjera.

Në lidhje me operacionin ka reaguar dhe ministri i Brendshëm Taulant Balla, ku përgëzon Policinë e Shtetit dhe SPAK për bashkëpunimin me Europol në operacionin "La Pampa".

Reagim i ministrit të Brendshëm, Taulant Balla:

Sapo kam marrë përgëzimet për kontributin e Policisë së Shtetit dhe të SPAK, në realizimin me sukses te operacionit La Pampa, nën koordinimin e EUROPOL dhe zbatimin nga Policia Kombëtare spanjolle, i cili çoi në goditjen një rrjeti të rëndësishëm të trafikut të drogës nga Ekuadori drejt BE-së.

Bashkëpunimi gjithmonë më i fortë dhe suksesshëm me agjencitë e bashkëpunimit policor, EUROPOL dhe INTERPOL, është tregues i qartë i besueshmërisë dhe profesionalizmit të Policisë së Shtetit, cilësi tashmë të njohura dhe të vlerësuara edhe nga këto organizata partnere.