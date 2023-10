Kodi i ri i Etikës, s`ka seks për lojtarët e Flamurtarit

Një kod etike dhe regjim të rreptë për futbollistët e Flamurtarit. Drejtuesit e klubit vlonjat kanë vendosur rregulla të reja për lojtarët, teksa këta të fundit do të privohen nga shumë gjëra, të cilat më parë i kanë pasur të pakufizuara.

Gjithçka nis nga mosfrekuentimi i jetës së natës e deri te moslejimi i marrëdhënieve intime me partneret e tyre, sidomos para ndeshjeve të rëndësishme. Lojtarët duhet t’i zbatojnë me rigorozitet këto rregulla, raporton "Panorama-Sport".

Pjesa më e madhe e tyre u është prezantuar nga klubi edhe vetë futbollistëve, teksa mësohet se nuk ka pasur kundërshtime nga asnjë prej tyre.

Rregullat - Parësore është mosfrekuentimi i jetës së natës. Kjo do të thotë se asnjë prej futbollistëve të Flamurtarit nuk duhet të shikohet më tej se ora 20:00 në rrugët e qytetit të Vlorës, por as në lokale. Gjithashtu, lojtarëve nuk u lejohet të konsumojnë pije alkoolike gjatë ditëve të javës, por as në fundjavë pas ndeshjeve kur zakonisht trajneri Ramela lë ekipin një ditë pushim.

Gjithashtu ndalohen marrëdhëniet intime në ditët para ndeshjeve dhe janë të ndaluara qejf-mbetjet mes futbollistëve, mes të cilëve fryma e bashkëpunimit duhet të jetë e lartë si në familje.