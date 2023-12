Kjo do të jetë dita më romantike e Dhjetorit për të gjitha shenjat

Dhjetori erdhi për të na kujtuar se nuk janë të rëndësishme vetëm puna, daljet dhe udhëtimet.

Ndërsa stinët vazhdojnë të ndryshojnë, dëshira për aventura dhe çlirim do të intensifikohet. Kjo nuk do të thotë se çdo shpresë humbet kur bëhet fjalë për çështjet e zemrës. Në fakt, çdo shenjë do të përjetojë një shpërthim romantik që do t'i japë fund gjithë vetmisë, shkruan Protothema.

Pas pak ditësh, Afërdita do të kalojë në Akrep dhe do të kundërshtojë Jupiterin retrograd në Dem, duke intensifikuar dëshirën e çdo shenje për rritje të kënaqësisë dhe komunikimit.

Kur këta dy planetë takohen, thuhet se ata sjellin një rritje të kënaqësisë.

Edhe pse Venusi në Akrep nuk është më i kujdesshmi apo më i sjellshmi, ajo është më e pasionuara. Së bashku me Akrepin e organizuar, ata na rrisin dëshirën për intimitet, lidhje me të tjerët, momente të përqafuara dhe romantike, ndaj bëhuni gati për momente romantike me partnerin ose aventura të tilla që nuk i keni përjetuar kurrë më parë.

Të gjitha këto do të jenë së bashku në një ditë, më 9 Dhjetor, e cila konsiderohet dita më romantike e këtij dhjetori.