Kishte lidhje me klanin e Ervis Martinaj, si u zhduk pa lënë gjurmë një vit më parë Ulvi Skana

Në emisionin “Në Shënjestër” ditën e sotme janë zbardhur fakte e dëshmi nga zhdukja e Ulvi Skanës, një nga personat e lidhur me grupin e Ervis Martinajt.

Ajo që e bëri edhe më shqetësues zhdukjen e Ulvi Skanën dhe që çoi në mendimin se ai mund të jetë rrëmbyer dhe më pas zhdukur, është vetë profili i lidhjeve të tij shoqërore, çka në vazhdën e shumë ekzekutimeve dhe rrëmbimeve që po ndodhnin në kohën kur ai humbi gjurmët mund të kenë sjellë edhe fundin e tij.

Si një person që mund të kishte dijeni apo afrimitet me disa prej figurave madhore të krimit.

Sipas të dhënave të siguruara nga emisioni “Në shënjestër”, para se të zhdukej, Ulvi Skana kishte vetëm pak ditë që ishte kthyer nga Belgjika, ku kishte qëndruar për vetëm 2 muaj.

Megjithatë nuk ka asnjë të dhënë në lidhje me vendqëndrimin e tij në shtetin belg dhe aktivitetin me të cilin ai merrej atje.

Ajo që mund të thuhet me siguri është se lëvizjet e Ulvi Skanës ishin të monitoruara përgjatë gjithë kohës, ashtu sikur duket të ketë qenë edhe në ditët e tij të kthimit në Shqipëri, ku personat e interesuar për të rregulluar punët e lëna në mes me të, kishin një informacion të detajuar mbi çdo lëvizje të tij.

Ky fakt konfirmohet edhe nga dëshmitë e vëllait të Ulvi Skanës, i cili tha për grupin hetues se vëllai i tij ndiqej nga një makinë e paidentifikuar.

Në këtë dëshmi të tij të dhënë para grupit hetues, del në pah emri i Aidi Askurtit.

“Në lidhje me zhdukjen e shtetasit Ulvi Skana, është ripyetur edhe njëherë vëllai i tij, Hergaz Skana.

Ky i fundit ndër të tjera ka shtuar se përpara se vëllai i tij të shkonte në Belgjikë dhe pas kthimit nga aty ruhej nga persona të ndryshëm”, thuhet në dosjen hetimore.

Ai ishte në dijeni se vëllai i tij para se të ikte në Belgjikë kishte patur një konflikt në parkingun afër shtëpisë ku punonte Ziklen Sula, ku disa persona e kishin goditur Ulvi Skanën dhe ai në konflikt e sipër ishte larguar me vrap.

Ziklen Sula i ka thënë vëllait të Ulvi Skanës, se një nga personat që kishte probleme me këtë të fundit, ishte Aidi Askurti.

Vetë vëllai i Ulvi Skanës e kishte marrë në telefon Aidi Askurtin, por ky i kishte thënë se nuk kishte asnjë problem me Ulviun.

Por nga kërkimet e vëllait të Ulvi Skanës, ai mësoi se një makinë “Xhip” ishte gjithmonë në ndjekje të tij.

Por ai nuk mundi të sigurojë një informacion më të dobishëm se kush ishin personat në këtë automjet që ndiqnin vëllanë e tij.

“Hergaz Skana thotë se ka mësuar se vëllanë e tij e kanë ndjekur dy herë nga pas një automjet tip Xhip ngjyrë i kuq dhe sipas fjalëve që qarkullonin Ulviu kishte thënë se ai kishte therur një kushëri”, thuhet në dosjen hetimore.

Edhe kjo dëshmi mbetet e paqartë për grupin hetues, ashtu sikurse edhe fakti që Ulvi Skana, të jetë përfshirë në një vepër penale, sikundër qarkullonin fjalët për të.

Por ndërsa shumë fjalë lidheshin me Ulvi Skanën, në kërkim të vërtetës, Hergaz Skana, mësoi se para se të ikte në Belgjikë, vëllai i tij, kishte punuar si shpërndarës letrash apo dealer në zonën e Fushë-Kuqes, një zonë kjo e njohur si zonë nën dominancën e grupit të Ervis Martinaj, bosit të zhdukur të kumarit që nga gushti i vitit 2022.

Mesa duket UIvi Skana, ka punuar në tavolina informale pokeri, aty ku mund të ketë pasur edhe njohjet e tij me personazhe të rëndësishëm të botës së krimit.

Lidhje apo njohje që mund ta kenë vënë në qendër të ciklonit që tashmë kishte përfshirë grupin e Martinaj, i cili kohë pas kohe po pësonte humbje të rëndësishme në radhët e tij.

“Unë kam dëgjuar se vëllai im para se të ikte në Belgjikë kishte punuar si “dealer”, apo ndryshe shpërndarës letrash pokeri në Fushë Kuqe. Por nuk di të them më shumë për këtë aktivitet të tijin”, thuhej në dëshminë e Hergaz Skanës.

Ajo që e përforcoi edhe më shumë bindjen se Ulvi Skana, mund të ishte viktima e radhës në sulmin që po i bëhej grupit të Martinaj, ishte miqësia e tij me Can Kariqin, një tjetër ushtar i Ervis Martinaj, një nga të shumtët që mbreti i bixhozit humbi në vitet e fundit.

Kariqi u ekzekutua më 23 dhjetor 2021, brenda një makine me targa të huaja, në Kodër Kamëz, me një armë silenciator me katër plumba, ndërsa duhet të ishte në arrest shtëpie.

Vrasja ndodhi vetëm pak minuta pasi kishte konsumuar një kafe në një lokal me një vajzë.

Ngjarja vinte një muaj pasi në një tjetër atentat u eliminuan dy miqtë e tij, Erigers Mihasi dhe Armand Dumani, edhe këta pjesë e rëndësishme e grupit të Ervis Martinaj.

Mihasi dhe Dumani u ekzekutuan mizorisht më 13 Nëntor 2021, në rrethrrotullimin e Unazës së Re në Tiranë.

Në pamjet e atentatit që atë kohë u transmetuan ekskluzivisht nga emisioni ‘Në shënjestër’, miqtë e Ervis Martinaj u eliminuan në seri nga ata që mendoheshin se ishin grupi i tyre rival, që kishin marrë tashmë një revansh të pandalshëm ndaj kundërshtarëve të tyre.

Makina tip ‘Audi’, e përdorur nga autorët për vrasjen e Can Kariqit, u gjet e djegur vetëm pak orë më pas në zonën e Institutit jo shumë larg kryeqytetit.

“A njihej djali juaj me Can Kariqin?

Po, shokë.

Shoqëroheshin shpesh?

Shoqëroheshin, e kam dhe me shtëpi afër.

Momentin që u vra Can Kariqi djali juaj është shoqëruar në Komisariat ?

Pas tri ditësh.

Sa u mbajt në komisariat?

Është mbajtur rreth 12 orë”, pjesë e dëshmisë së Hasan Skanës.

Por duke iu kthyer njohjes që Can Kariqi kishte me Ulvi Skanën, thuhet se Skana ishte personi i fundit që e takoi para se të vritej, çka mund të ketë rritur ndjeshëm frikën te ai, se pas shumë atentateve që po asgjësonin grupin e Martinaj, radha duket se po i afrohej atij vetë.

Por edhe lidhja e Can Kariqit me Ulvi Skanën, nuk është se solli diçka të re, në hetimet për zbulimin e zhdukjes së këtij të fundit, përveç pistës së zhdukja e Ulvi Skanës mund të kishte lidhje me përplasjet që po ndodhnin midis grupeve kundërshtare dhe atij të Ervis Martinaj.

Martinaj vetëm disa muaj pas gjymtimit të krahëve të rëndësishëm të tij, humbi në atentate edhe ushtarë të tjerë të tij, deri edhe të afërm, siç ishte atentati në mbikalimin e Fushë-Krujës më 17 korrik 2022, ku humbën jetën në një pritë të mirëorganizuar kushëriri i tij i parë Brilant Martinaj, dhe dy shoqëruesit e tij në makinë, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha.

Apo atentati, më 22 korrik 2022, në hyrje të banesës së Ylli Brahjas në qendër të Rrëshenit, ku personi i cilësuar si truri i nëndheshëm financiar i Ervis Martinaj, Brahja i cili mbeti i plagosur rëndë në atentat, ndërsa humbi jetën rrugës për në spital, i riu Klisman Preçi.

Atentate dhe zhdukje që do të pasonin me lajmin më të bujshëm të verës, atë të zhdukjes së vetë Ervis Martinaj më 10 gusht 2022, një histori që mban zgjuar edhe sot kuriozitetin se çfarë ndodhi me atë që cilësohej si mbreti I bixhozit në Shqipëri.

U eleminua apo u largua nga skena?

Dhe a ishte ky fundi i perandorisë së tij?

Por për tiu kthyer edhe njëherë historisë së zhdukjes së Ulvi Skanës dhe hetimeve të policisë, grupi hetues u ndal edhe te pamjet filmike të lokalit ku ai qëndroi për herë të fundit për të pirë kafe.

Një lokal në qendër të Kamzës.

Por ndërsa hetuesit prisnin shumë nga këto pamje filmike, e kundërta rezultoi dëshpëruese për ta.

Kjo pasi serveri i kamerave të lokalit nuk kishte asnjë pamje që mund ti ndihmonte ata sadopak për të parë se çfarë ndodhi me Ulvi Skanën.

“Në lidhje me kallëzimin për zhdukjen e shtetasit Ulvi Skana, shërbimet e policisë gjyqësore kanë shkuar tek Bar- Kafe Dior (Ish Diamanti) për verifikimin e pamjeve filmike dhe ka rezultuar se kishte probleme lidhur me datat e kamerave të sigurisë. Po kështu edhe në kalendarin e regjistrimit të pamjeve nuk ka pamje filmike të ruajtura të ditëve të mëparshme”, thuhet në dëshminë e dosjes hetimore.

Nuk dihet nëse ky akt ka qenë i qëllimshëm apo jo, por ajo që dihet është se fjalët për ekzistencën e Ulvi Skanës në ambiente të ndryshme në Tiranë, vazhduan të ishin të pranishme edhe disa kohë pas zhdukjes së tij.

Dëshmitarë i thanë familjes së e kishin parë të lëvizte në vende të ndryshëm, disa ditë pasi ai nuk ishte kthyer në familje, siç është edhe kjo dëshmi e një të afërmi që thotë se e ka parë më datë 20 maj 2022, pra tri ditë pasi nuk ishte kthyer në banesë.

Çka ngre dyshimin se ai mund të mos ketë humbur gjurmët në ditën që u largua nga banesa.

“Nga raporti i shërbimit të shërbimeve të policisë gjyqësore ka rezultuar se më datë 20 Maj 2022 një i afërm e ka pare Ulvi Skanën në Laprakë duke pirë duhan. Nga sistemi TIMS rezulton se shtetasi Ulvi Skana ka hyrë në Republikën e Shqipërisë me datë 13 Maj 2022 dhe nga data 17 Maj 2022 nuk është kthyer më në shtëpi”, thuhet në dosjen hetimore.

Një tjetër dëshmi edhe kjo e çuditshme, është ajo e shtetasit Besart Bajrami, i cili edhe ky ashtu si i afërmi i Ulvi Skanës, thotë se e ka parë këtë të fundit më datë 20 Maj 2022, madje edhe janë përshëndetur me njëri-tjetrin.

“Në lidhje me rastin janë marrë deklarimet si persona që kanë dijeni për veprën penale edhe të shtetasve Armand Kurti, Ardjan Daci dhe Albert Luca.

Po kështu është pyetur si person që ka dijeni për veprën penale shtetasi Besart Bajrami, i cili ka deklaruar ndër të tjera se të premten, më datë 20 Maj 2022, rreth orës 21:30 ka parë Ulvi Skanën para portës së tij kur po dilte me makinë. Ulviu e ka përshëndetur dhe më pas ai është larguar për në palestër”, thuhet në dosjen hetimore.

Por si është e mundur që familja të mos kishte asnjë informacion për vendndodhjen e Ulvi Skanës, kur ai rezulton se ishte në lëvizje tri ditë pas largimit nga banesa?

Ku ishte gjatë kësaj kohe dhe çfarë ndodhi me të?

A u tradhtua ai në lëvizjet e tij dhe nga kush fshihej në të vërtetë?

E vërteta është Ulvi Skana ka mëse një vit që i mungon familjes.

Dhe dikush duhet t’u thotë atyre të vërtetën se çfarë ndodhi me të afërmin e tyre, atë 17 maj të vitit 2022.