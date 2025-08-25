LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kishte kthyer banesën në depo armësh, arrestohet 19-vjeçari në Laç

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 12:09
Aktualitet

Kishte kthyer banesën në depo armësh, arrestohet

Policia e Lezhës bëri me dije sot se finalizoi në Kurbin operacionin e koduar “Arka”, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative.
Në pranga ra Etien Zefi, 19 vjeç, banues në Laç. U sekuestruan si prova materiale 1 armë zjarri automatik, municion luftarak dhe 3 granata.

Kishte kthyer banesën në depo armësh, arrestohet

“Pas informacioneve se një person mbante armë zjarri, pa leje në banesën e tij, në Laç, gjatë ndërhyrjes u arrestua E. Z., 19 vjeç, banues në Laç, për veprën penale “mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e Policisë gjetën 1 armë zjarri automatik, sasi municioni luftarak dhe 3 granata, të cilat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale”, tha policia vendore.

Pas veprimeve paraprake, hetimet i kaluan prokurorisë vendore.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion