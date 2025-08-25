Kishte kthyer banesën në depo armësh, arrestohet 19-vjeçari në Laç
Policia e Lezhës bëri me dije sot se finalizoi në Kurbin operacionin e koduar “Arka”, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative.
Në pranga ra Etien Zefi, 19 vjeç, banues në Laç. U sekuestruan si prova materiale 1 armë zjarri automatik, municion luftarak dhe 3 granata.
“Pas informacioneve se një person mbante armë zjarri, pa leje në banesën e tij, në Laç, gjatë ndërhyrjes u arrestua E. Z., 19 vjeç, banues në Laç, për veprën penale “mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
Gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e Policisë gjetën 1 armë zjarri automatik, sasi municioni luftarak dhe 3 granata, të cilat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale”, tha policia vendore.
Pas veprimeve paraprake, hetimet i kaluan prokurorisë vendore.