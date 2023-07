Ja çfarë kishin planifikuar të bënin ekstremistët që u vranë mbrëmë në Belgjikë

Grupi radikal islamik që u shpartallua nga policia belge mbrëmjen e kaluar kishte planifikuar të kryentë një vepër kriminale. Dy luftëtarët e dyshuar si pjesëtarë të ISIS-it u qëlluan për vdekje nga forcat speciale në qytetin Verviers. Sipas hetuesve ishte vetëm çështje orësh që këta dy persona të viheshin në veprim e të rrëmbenin një polic dhe një gjykatës. Pengjeve do tu prisnin kokat në video të cilat do ti regjistronin dhe më pas do ti publikonin në internet në emër të ISIS-it për të provuar forcën e kësaj lëvizjeje ekstremistë.