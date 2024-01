Kim Jon Un i prerë: Koreja e Jugut është armiku ynë më i madh

Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Un ka marrë pjesë në një takim me presidentin rus Vladimir Putin. Ai tha se bashkimi me Jugun nuk është më i mundur. Kim gjithashtu shtoi se tre organizata që merren me ribashkimin e tyre do të mbyllen.

"Koreja e Jugut është armiku jonë i përbetuar. Nuk duam luftë, por nuk kemi ndërmend ta shmangim atë," tha Jong Un.

Dr John Nilsson-Wright, i cili drejton Programin e Japonisë dhe Koresë në Qendrën për Gjeopolitikën e Universitetit të Kembrixhit, i përshkroi komentet e Kim si të paprecedentë dhe tha se ishte shumë e vërtetë që një udhëheqës koreano-verior të largohej nga politika e bashkimit. Ai shtoi se qëndrimi antiperëndimor i Kim mund të gjurmohet në samitin e vitit 2019 me presidentin e atëhershëm të SHBA, Donald Trump në Vietnam.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në takimet e fundvitit, Kim tha se i duhej të formulonte rishtas qëndrimin e Veriut ndaj ndryshimeve ndërkoreane dhe politikave të ribashkimit. Ish-zyrtari i Departamentit të Shtetit Robert Carlin dhe shkencëtari bërthamor Siegfried S Hecker thanë se ata e shohin gjendjen në Gadishullin Korean si më të rrezikshme se ka qenë që nga fillimi i luftës Koreane në 1950.